'Sturm der Liebe': week 27 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 29 juni 2020 - aflevering 3091

Denise werd neergeschoten en Joshua probeert wanhopig om haar te redden. Wanneer Werner en Christoph horen dat Joshua en Denise in gevaar zijn, besluiten ze samen te werken. Natascha en Michael beseffen dat ze André onrecht hebben aangedaan. Na een mislukte massage biedt Paul Romy aan om het appartement te poetsen. Romy en Tina zijn verbaasd door het resultaat.

Dinsdag 30 juni 2020 - aflevering 3092

Denise vecht voor haar leven en verliest stilaan het bewustzijn. Voor de tweede keer ligt haar lot in handen van Joshua. De dramatische gebeurtenissen zorgen ervoor dat Xenia haar plannen om het Fürstenhof te verlaten, uitstelt. Ze zoekt Christoph op. Fabien heeft veel werk, maar met de hulp van Michael en André is hij niets. Paul heeft een oplossing, al is die niet legaal.

Woensdag 1 juli 2020 - aflevering 3093

Boris keert terug van zijn korte reis en is verbaasd over wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Annabelle realiseert zich dat ze oprechte gevoelens heeft voor Joshua en verklaart hem haar liefde. Romy vindt dat Jessica zich vreemd gedraagt en vraagt zich af wat ze te verbergen heeft. Fabien maakt kans op een studiebeurs voor een gerenommeerde muziekacademie. Zal hij ingaan op het aanbod van Paul?

Donderdag 2 juli 2020 - aflevering 3094

Om haar liefdesverdriet te vergeten, stort Denise zich op haar werk. Boris heeft last van schuldgevoelens, die aangewakkerd worden door Annabelle. Annabelle en Jessica zijn het erover eens dat niemand mag weten wat ze gedaan hebben. Kort daarna beseft Jessica dat Annabelle ook tegen haar heeft gelogen. Valentina vraagt zich af hoe Fabien al zijn werk kan combineren.

Vrijdag 3 juli 2020 - aflevering 3095

Boris is ervan overtuigd dat hij en Tobias bij elkaar horen en is klaar voor een volgende stap. Samen met Denise plant hij een romantisch huwelijksaanzoek. Jessica kan niet geloven dat Annabelle haar de hele tijd voor de gek hield. Fabien heeft geld nodig voor zijn project, maar op steun van Michael moet hij niet rekenen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

