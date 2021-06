'Sturm der Liebe': week 26 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 28 juni 2021 - aflevering 3351

Eva krijgt de resultaten van het bloedonderzoek van Emilio. Boris is tegen het plan van Tim om van rol te wisselen, maar volgens Tim is dit de enige manier om de dader te vinden. Dirk is wanhopig. Wanneer Linda langskomt, smeekt hij haar om hem niet in de steek te laten. Bela verpest Lucy?s trui die van Romy was. Wanneer Lucy dit ontdekt, is ze heel kwaad.

Dinsdag 29 juni 2021 - aflevering 3352

Eva is geschokt door wat Werner haar vertelt en ze maken ruzie in de auto. Hij vraagt haar om te zwijgen, want volgens hem is niemand gebaat bij de waarheid. Tim vindt het steeds moeilijker om te doen alsof hij Boris is. Dirk zegt tegen Linda dat hij niet wil scheiden. André maakt zich hier grote zorgen over. Na Lucy?s harde woorden gaat Bela van het ergste uit, maar Lucy wil het goedmaken.

Woensdag 30 juni 2021 - aflevering 3353

Franzi bezoekt Dirk in het ziekenhuis. Ze wil weten of Dirk zeker is dat hij Tim als dader herkend heeft. Wanneer Dirk aarzelt, geeft dat Franzi hoop. Eva is helemaal over haar toeren en rijdt Christoph bijna aan. Ze gaat hulp zoeken bij Hildegard. Moet ze Robert een geheim opbiechten dat hem heel ongelukkig zal maken? Christoph nodigt zijn redder uit voor een etentje in het Fürstenhof.

Donderdag 1 juli 2021 - aflevering 3354

Met de hulp van Paul slaagt Lucy erin de vermiste pony terug te vinden. Bela is hier niet blij mee. Eva gaat naar Christoph om zich te verontschuldigen. Linda maakt zich zorgen over de toestand van Dirk. André doet zijn best om haar te steunen. Eva kan haar geheim niet langer voor zich houden en biecht alles op aan Alfons. Tim voelt zich gekwetst wanneer Franzi aan zijn onschuld begint te twijfelen.

Vrijdag 2 juli 2021 - aflevering 3355

De ruzie tussen Bela en Lucy escaleert en voor ze zich kunnen verzoenen, stormt Bela weg. Alfons vertelt Hildegard over Eva?s geheim en ze bespreken hoe ze haar het best kunnen helpen. Maar dan komt Christoph binnen. Linda is erg blij met de steun van André en ze gelooft dat Dirk snel weer de oude zal zijn, maar dan komt er schokkend nieuws.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!