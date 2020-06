'Sturm der Liebe': week 26 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 22 juni 2020 - aflevering 3086

Xenia wordt door Robert onder druk gezet en moet Boris ongemakkelijke vragen stellen. Ze wil haar zoon alles uitleggen, maar komt opnieuw voor een verrassing te staan. Denise ontdekt eindelijk wie de man op het schilderij is. Natascha moet toegeven dat ze Felicitas in haar hart gesloten heeft. Maar dan krijgen Michael en zij nieuws dat alles zal veranderen.

Dinsdag 23 juni 2020 - aflevering 3087

Denise is geïnteresseerd in het liefdesverhaal van officier George en zijn geliefde Dora. Is het mogelijk dat er een connectie is met de familie Saalfeld? Natascha en Michael besluiten een grote stap te zetten. Hiervoor zouden ze André wel uit het appartement moeten zetten. Paul denkt na over zijn toekomst en beseft dat hij verandering nodig heeft op werkvlak.

Woensdag 24 juni 2020 - aflevering 3088

Xenia wordt steeds meer in het nauw gedreven, maar zij is bereid om tot het uiterste te gaan. Intussen ziet Werner een kans om zijn macht in het Fürstenhof uit te breiden. Denise ontdekt hoe het liefdesverhaal van George en Dora is geëindigd. André is over zijn toeren wanneer hij door Natascha en Michael uit het appartement gezet wordt.

Donderdag 25 juni 2020 - aflevering 3089

Joshua ontdekt dat het lichaam van Henning is gevonden en is geschokt. Hij heeft echter geen vertrouwen in de politie en onderneemt zelf actie, met dramatische gevolgen. Marco Krum vindt Natascha en Michael geen geschikte pleegouders. Michael wil alles doen om hem van mening te doen veranderen. Christoph is buitengewoon vergevingsgezind tegenover Robert. Is dat gemeend, of een tactiek om indruk te maken op Eva?

Vrijdag 26 juni 2020 - aflevering 3090

Annabelle moet toegeven dat ze nu echt wel gevoelens heeft voor Joshua. Maar dan ontdekt ze dat hij verdwenen is, net als Denise. Natascha en Michael nemen afscheid van Felicitas en zijn ontroostbaar, maar Fabien heeft een verrassing voor hen. André heeft nog steeds geen dak boven het hoofd en besluit in de fitnessruimte van het Fürstenhof te gaan slapen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!