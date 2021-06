'Sturm der Liebe': week 25 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 21 juni 2021 - aflevering 3346

Lucy en Bela hebben Dirk bewusteloos naast het meer gevonden en bellen de politie. Al snel wordt duidelijk dat het geen ongeluk was. Werner laat Günther geloven dat de Sonnbichlers financiële problemen hebben en daarom hun huis moeten verkopen. Het valt Bela op hoe hard Lucy geraakt is door wat er met Dirk gebeurd is. Hij stelt voor om haar naar huis te brengen, maar ze weigert. Wanneer hij achteraf hoort dat Paul haar naar huis heeft gebracht, is hij jaloers.

Dinsdag 22 juni 2021 - aflevering 3347

Franzi kijkt wanhopig toe hoe Tim door de politie als verdachte wordt afgevoerd. Ook Linda en André worden verdacht. Linda is blij wanneer haar zoon Steffen arriveert om haar te steunen. Paul is dolgelukkig om zijn dochter Luna weer bij zich te hebben. Het meisje is echter over haar toeren en Paul doet geen oog dicht 's nachts. Wanneer Alfons van Werner hoort wat Günther van plan was, gaat hij de confrontatie aan.

Woensdag 23 juni 2021 - aflevering 3348

Dirk is terug bij bewustzijn, maar kan zich niets meer herinneren. Hoofdinspecteur Meyser is intussen niet overtuigd van het bewijsmateriaal tegen Tim. Luna houdt maar niet op met huilen en Paul in ten einde raad. Pas wanneer ze de stem van Jessica hoort, kalmeert ze. Günther geeft Alfons een genereus afscheidscadeau en hoopt dat hij daarmee zijn verontschuldigingen zal aanvaarden. Alfons vindt dat zijn broer er niet zo gemakkelijk mee weg mag komen en al gauw maken ze opnieuw ruzie.

Donderdag 24 juni 2021 - aflevering 3349

Dirk herinnert zich opnieuw wat er gebeurd is. Tim beseft dat hij maar beter kan onderduiken tot zijn onschuld bewezen is. Maar dan verschijnt zijn tweelingbroer Boris op het Fürstenhof en dat zorgt voor de nodige verwarring. Alfons en Günther leggen het eindelijk bij. Maar vlak voor Günther vertrekt, vraagt Alfons hem geld om zijn schulden af te betalen. Paul brengt Luna naar Jessica. Hij verzekert Bela dat dit de beste oplossing is, maar Bela is daar niet zo zeker van.

Vrijdag 25 juni 2021 - aflevering 3350

Na de arrestatie van Boris beseft Meyser al snel dat hij de verkeerde te pakken heeft. Na zijn vrijlating gaat Boris naar Tim en hij vraagt hem om zich aan te geven. Ondanks hun moeilijke relatie wil Linda Dirk toch steunen. Günther is nog maar net weg, of Alfons mist hem al. Eva maakt zich zorgen om Emilio. Robert vindt dat ze overdrijft, maar ze belt toch naar de kinderarts.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!