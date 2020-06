'Sturm der Liebe': week 24 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 8 juni 2020 - aflevering 3076

Denise, haar broers en zus kunnen niet geloven dat hun ouders elkaar opnieuw gevonden hebben. Xenia weet niet goed hoe ze moet omgaan met haar gevoelens voor Christoph en stelt hem op de proef. Na een vertrouwelijk gesprek met Hildegard richt Werner zich in gedachten tot Poppy en hij komt tot een verrassende conclusie. Denise doet een interessante ontdekking terwijl ze een schilderij restaureert. Samen met Joshua gaat ze op zoek naar het antwoord op de puzzel.

Dinsdag 9 juni 2020 - aflevering 3077

Terwijl Xenia en Christoph steeds meer naar mekaar toegroeien, gaat het bij Robert en Eva heel wat moeilijker. Wanneer hij haar probeert te koppelen, wordt het Denise duidelijk dat Joshua haar enkel als vriendin ziet. Tobias komt in een hachelijke situatie terecht en krijgt hulp van Annabelle. Zij weet onenigheid tussen hem en Boris te veroorzaken.

Woensdag 10 juni 2020 - aflevering 3078

Het proces tegen Christoph gaat van start. Robert zou een essentiële rol kunnen spelen. Zowel Werner als Eva proberen hem te beïnvloeden. André maakt ook een profiel op een datingsite en het valt hem op dat de concurrentie groot is. Wie heeft het meeste succes: hij of Werner? Boris maakt zich zorgen over zijn relatie met Tobias. Denise probeert afstand te nemen van Joshua.

Donderdag 11 juni 2020 - aflevering 3079

Christoph ziet alles positief, tot Robert plaatsneemt op de getuigenbank. André leert iemand kennen via de datingsite. Natascha is blij met haar nieuwe echtgenoot: Michael kookt, gaat naar de winkel, poetst en zorgt de hele tijd voor Felicitas.

Vrijdag 12 juni 2020 - aflevering 3080

Denise zorgt voor haar depressieve broer Boris. Met succes: ze leven zich samen uit met karaoke. Tina is niet te spreken over Andrés flirterige gedrag. Natascha kan nog net een brand verhinderen en beseft dat Michael hulp nodig heeft.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

