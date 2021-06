'Sturm der Liebe': week 23 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 3336

Bela is teleurgesteld wanneer Lucy hem vertelt dat ze gevoelens heeft voor Paul. Michael heeft bijna een ongeval en Natascha is woedend. Ze maakt hem duidelijk dat hij in zijn toestand niet kan werken. Eva en Robert zijn blij wanneer Valentina op bezoek komt om haar kleine broertje te ontmoeten. De baby heeft nog steeds geen naam, maar Valentina heeft een idee. Christoph verblijft bij de familie Sonnbichler.

Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 3337

Natascha kan niet geloven dat Michael niet wil zien dat hij een probleem heeft. Wanneer hij onder invloed naar het ziekenhuis wil gaan, sluit Natascha hem op. Paul merkt dat er spanning hangt tussen Bela en Lucy en hij wil weten wat er aan de hand is. Hildegard maakt zich zorgen over het conflict tussen Alfons en zijn broer Günther.

Woensdag 9 juni 2021 - aflevering 3338

Linda gaat de confrontatie aan met Dirk, maar hij liegt tegen haar. Lucy weet niet goed hoe ze met Bela moet omgaan, ze wil hem niet verliezen als vriend. Natascha probeert Michael wanhopig duidelijk te maken dat hij hulp nodig heeft. Valentina is op bezoek en Werner beseft hoe hard hij zijn kleindochter heeft gemist. Hij wil samen met haar op vakantie.

Donderdag 10 juni 2021 - aflevering 3339

Hoewel ze twijfels heeft, gaat Lucy toch op date met Bela. Hildegard is verrast wanneer ze hoort dat Günther op bezoek wil komen om het bij te leggen met Alfons. Alfons zelf reageert minder enthousiast. Linda kan niet geloven wat Dirk al die jaren voor haar verborgen heeft gehouden. Werner is blij dat Valentina met hem op reis wil, maar Robert maakt zich zorgen.

Vrijdag 11 juni 2021 - aflevering 3340

Dirk voelt zich schuldig tegenover Tim en confronteert Nadja. Hij vraagt haar hoe lang ze nog wil doen alsof ze zwanger is. Er ontstaat ruzie en de situatie loopt uit de hand. Wanneer Fabien uit Leipzig op bezoek komt, vraagt Michael aan Natascha om niks over zijn problemen te vertellen. Bela is in de war na de kus van Lucy. Annabelle doet Christoph een voorstel: hij krijgt haar aandelen als hij haar biologische vader vindt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

