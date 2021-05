'Sturm der Liebe': week 22 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 31 mei 2021 - aflevering 3331

Lucy confronteert Paul met zijn vreemde gedrag. Hij ontwijkt haar vragen, maar vertelt haar dan dat Annabelle Romy vermoord heeft. Lucy is geschokt. Franzi vertelt Tim dat ze denkt dat Nadja en Dirk een affaire hebben. Tim gaat onmiddellijk op pad om hen op heterdaad te betrappen. Bela nodigt Lucy uit om iets te gaan drinken. Wanneer ze toestemt, besluit hij haar zijn gevoelens voor haar op te biechten. Hildegard probeert Alfons te overtuigen om contact op te nemen met zijn broer Günther, maar hij weigert.

Dinsdag 1 juni 2021 - aflevering 3332

Lucy is van streek door de recente gebeurtenissen en Bela probeert haar te steunen. Intussen gaat een wanhopige Paul naar de plek waar hij met Romy getrouwd is. Wanneer Franzi en Nadja tegenover elkaar komen te staan, barst de bom. Natascha wil Michael graag geloven en hoopt dat hij rust gevonden heeft nu de moord op Romy opgehelderd is. Maar dan betrapt ze hem weer met pillen.

Woensdag 2 juni 2021 - aflevering 3333

Franzi geeft aan Lucy toe dat ze nog van Tim houdt. Ze droomt `s nachts dat ze gelukkig zijn samen en besluit hem nog een kans te geven. Helaas komt ze te laat: Tim en Nadja zijn getrouwd. Bela wil zich door niets of niemand laten tegenhouden: hij zal Lucy vertellen wat hij voor haar voelt. Maar al snel loopt het mis. De sfeer tussen Natascha en Michael is erg gespannen. Michael voelt dat ze hem niet meer vertrouwt.

Donderdag 3 juni 2021 - aflevering 3334

Eva heeft een doktersafspraak. Door een onweer komt ze echter vast te zitten in de lift en net dan breekt haar water. Franzi kan niet geloven dat Tim en Nadja echt getrouwd zijn. Ze stort haar hart uit bij Hildegard. Lucy en Bela gaan samen iets eten. Bela vertelt eindelijk wat hij voor haar voelt, maar hoe zal Lucy hierop reageren? Michael weigert zijn excuses aan te bieden aan Natascha en beweert dat hij het pilgebruik onder controle heeft.

Vrijdag 4 juni 2021 - aflevering 3335

Tim heeft Eva uit de lift kunnen bevrijden en ze gaan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Door het hevige onweer is de toegangsweg echter geblokkeerd. Robert gaat intussen te voet op pad om Eva bij te staan tijdens de bevalling. Werner wil zijn zoon niet alleen laten gaan. Hildegard en Alfons genieten van hun gezellige keuken tijdens het onweer.

