'Sturm der Liebe': week 20 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 11 mei 2020 - aflevering 3056

Christoph wil zijn imago oppoetsen en doet een genereuze donatie voor het goede doel. Door de schattenjacht groeien Denise en Joshua naar elkaar toe en dat is Annabelle niet ontgaan. Emily is kwaad op haar man Wolfgang. Werner kijkt ernaar uit om met Hildegard naar het gala te gaan, maar zij begint te twijfelen.

Dinsdag 12 mei 2020 - aflevering 3057

Eva en Robert maken ruzie over Christoph. Denise lijdt onder de situatie en probeert haar ouders te verzoenen, maar dat loopt fataal af. Nadat Eva door Robert betrapt wordt, probeert ze het voorval te minimaliseren. De huwelijksreis van Paul en Romy valt samen met een triatlon en Paul bedenkt een leugen om toch te kunnen deelnemen.

Woensdag 13 mei 2020 - aflevering 3058

Joshua kan de kus in het ziekenhuis niet loslaten. Annabelle wil niet dat de waarheid aan het licht komt en vraagt Denise om te liegen. Tobias laat zich op stang jagen door Christoph en slaat hem in de lobby. Emily heeft haar twijfels over André en stelt hem op de proef. Paul en Romy kijken uit naar hun huwelijk.

Donderdag 14 mei 2020 - aflevering 3059

Tobias verheugt zich op zijn opleiding bij de brandweer en zijn toekomst met Boris. Denise doet wat Annabelle haar vraagt. Dat brengt de zussen dichter bij elkaar en ze besluiten samen op reis te gaan. Emily reageert onverwacht op het voorstel van André.

Vrijdag 15 mei 2020 - aflevering 3060

Denise arriveert als eerste bij het ongeval en zorgt voor de gewonden. Boris maakt zich grote zorgen over Tobias die in het ziekenhuis voor zijn leven vecht. Robert kan Eva niet bereiken. Romy en Paul proberen hun huwelijksreis te plannen, maar dan krijgt Romy slecht nieuws. Werner hoort over de plannen van André en probeert hem op andere gedachten te brengen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

