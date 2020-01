'Sturm der Liebe': week 2 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 6 januari 2020 - aflevering 2966

Xenia vreest dat Alicia Viktor in de problemen zal brengen. Ze probeert Viktor ervan te overtuigen om Jessica nog een kans te geven. Christoph vermoedt dat er iets niet klopt met Alicia. Wanneer Alfons wordt vrijgelaten, biedt André hem zijn aandelen in de brouwerij aan, uit angst dat Melli hem anders zou verraden. Alfons vindt dit vreemd en gaat met Melli praten. Romy wil haar neef helpen.

Dinsdag 7 januari 2020 - aflevering 2967

Alicia wil Christoph de waarheid vertellen. Ze weet echter niet dat hij al terug is uit Thailand. Wanneer ze elkaar de volgende dag tegen het lijf lopen, doet Christoph alsof hij nog maar net aangekomen is. Alfons probeert Melli te overtuigen om haar verklaring in te trekken. Het plan van Romy om Tobias en Magda te koppelen, wordt gedwarsboomd door Paul.

Woensdag 8 januari 2020 - aflevering 2968

Viktor kijkt optimistisch vooruit naar een toekomst samen met Alicia. André hoopt nog steeds dat Melli hem een nieuwe kans geeft. Natascha verrast Michael na zijn werk in de praktijk. Om hem te verleiden, maakt ze hem met handboeien vast aan de bank. Net dan krijgt hij een noodoproep en heeft Natascha een stom ongeluk waardoor ze hem niet kan losmaken.

Donderdag 9 januari 2020 - aflevering 2969

Alicia gaat een confrontatie met Viktor uit de weg. André en Alfons schrikken van Melli's plannen. André probeert haar om te praten, maar wordt gedwarsboomd door commissaris Meyser. Natascha probeert tevergeefs Michael te bevrijden. Wanneer Michael Tobias om hulp wil vragen, loopt hij Xenia tegen het lijf. Zij biedt spontaan haar hulp aan, maar verwacht wel een wederdienst. Valentina wil Fabien bedanken.

Vrijdag 10 januari 2020 - aflevering 2970

Xenia ergert zich aan het feit dat Michael zijn huwelijk met Natascha niet wil opgeven en bedenkt een plan. Jessica brengt bij Werner verdrongen herinneringen naar boven. Robert beseft dat zijn vader geheimen voor hem heeft. En wat heeft een zeker Madeleine daar mee te maken? De inspanningen van Paul kennen geen succes.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!