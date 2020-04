'Sturm der Liebe': week 18 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 27 april 2020 - aflevering 3046

De sfeer in de keuken van het Fürstenhof is veel beter. Om Tina te ontlasten, stelt Eva voor om op Tom te passen. Fabien staat voor zijn rijexamen en nodigt Valentina uit om met hem mee te rijden. Alfons speelt met de kaarten, samen met Hildegard en Werner, maar hij voelt zich het vijfde wiel aan de wagen. Joshua moet een belangrijke beslissing nemen.

Dinsdag 28 april 2020 - aflevering 3047

Joshua is overweldigd door de reactie van Annabelle. Hij neemt haar raad echter ter harte en neemt een beslissing. Tina wordt verraden door Eva en zo komt haar job in het Fürstenhof op het spel te staan. Fabien durft Valentina niet te vertellen dat hij niet geslaagd is voor zijn rijexamen. Een boeket bloemen van Werner zorgt voor onrust bij de familie Sonnbichler.

Woensdag 29 april 2020 - aflevering 3048

Joshua kiest voor Annabelle, maar moet later aan Paul toch toegeven dat hij iets niet uit zijn hoofd kan zetten. Zowel Alfons als Werner geven zich op voor de Miss X-campagne. Tijdens een proefopname gaat het er hard aan toe. Robert ontdekt dat Fabien gelogen heeft en hij maakt zich zorgen over Valentina.

Donderdag 30 april 2020 - aflevering 3049

Tina komt zowel in de keuken als in de liefde voor een grote uitdaging te staan: ze moet een recensent zien te overtuigen en gelijktijdig haar gevoelens onder controle proberen te houden. Christoph legt nog meer druk op Annabelle, hij wil dat ze Joshua aan haar kant krijgt. Annabelle toont echter weinig interesse, in tegenstelling tot Denise. Werner en Alfons strijden om een plaats naast Hildegard in de Miss X-campagne.

Vrijdag 1 mei 2020 - aflevering 3050

Christoph denkt dat Robert Eva bedriegt en wil dat in zijn voordeel gebruiken. Robert wil eerlijk zijn tegen Eva. Denise en Joshua worden verrast door een onweer en gaan schuilen in een hut. Ze kunnen niet anders dan de nacht samen doorbrengen. Annabelle is stikjaloers. Fabien bewijst Eva dat hij wel verantwoordelijkheidszin heeft.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!