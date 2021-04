'Sturm der Liebe': week 17 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 26 april 2021 - aflevering 3306

Christoph is verbaasd wanneer Dirk hem waarschuwt voor Annabelle. Hij weet niet wat hij hier van moet denken. Franzi wil niet dat Tim haar helpt bij het zoeken naar een nieuwe job. Walter kan zich de dood van Poppy niet herinneren. Natascha laat hem geloven dat ze nog leeft. André laat zich provoceren door Dirk en kan zijn jaloezie niet meer bedwingen. Hij maakt ruzie met Linda, waarna zij besluit om weg te gaan.

Dinsdag 27 april 2021 - aflevering 3307

Franzi beseft dat Tim toch niets te maken had met de jobaanbieding en ze gaat terug naar Robert. Zal hij haar nog een kans geven? Natascha wil niet toegeven hoe slecht het gaat met haar vader, maar een incident zorgt er voor dat ze toch beseft dat hij hulp nodig heeft. André hoort dat Linda, Christoph en Dirk samen zijn gaan eten. Hij wil met Linda praten, maar maakt de situatie alleen nog erger.

Woensdag 28 april 2021 - aflevering 3308

Franzi heeft een ongeval en wordt met hevige pijn naar het ziekenhuis gebracht. Tim zorgt goed voor haar en zo groeien ze weer naar elkaar toe. Wanneer Walter niet komt opdagen voor een doktersafspraak maakt Natascha zich zorgen. Lucy begrijpt niet wat er aan de hand is met Nero en schakelt de hulp van Bela in.

Donderdag 29 april 2021 - aflevering 3309

Walter vertelt Alfons hoeveel zorgen hij zich over de toekomst maakt. Voor de Sonbichlers eindigt de dag met een catastrofe. Margit verschijnt in het ziekenhuis en verpest de sfeer tussen Franzi en Tim. Tim heeft nog steeds last van zijn geweten. Christoph ontdekt dat Annabelle een stuk strand in Thailand wil kopen en hij komt meteen in actie. Lucy besluit Nadja aan de tand te voelen.

Vrijdag 30 april 2021 - aflevering 3310

Linda is ziek en André stelt voor om haar te vervangen in het café. Daar loopt hij Dirk tegen het lijf die ook wil helpen. Franzi kan maar niet geloven dat haar tante een hartaanval kreeg na de bekentenis van Tim. Ze wil zijn verontschuldigingen niet aanvaarden. Margit vindt echter dat ze voor de liefde moet vechten. Alfons en Hildegard vinden onderdak bij Eva en Robert.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!