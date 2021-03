'Sturm der Liebe': week 13 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 29 maart 2021 - aflevering 3286

Tim heeft het moeilijk en voelt zich schuldig voor de gezondheidsproblemen van Franzi?s tante. Jessica droomt ervan om te gaan samenwonen met Henry. Hildegard moedigt haar aan om stappen te ondernemen. Net wanneer ze Henry over haar idee wil vertellen, komt hij met verrassend nieuws. Robert probeert een wieg voor de baby te bouwen, maar dat verloopt lang niet zo vlot.

Dinsdag 30 maart 2021 - aflevering 3287

Franzi beseft dat de boomgaard verloren is. Ze besluit toe te geven en Tim in zijn grote droom te steunen. Werner merkt de ijzige stilte tussen André en Linda en besluit in te grijpen. Hij zet hen samen aan het bakken. Jessica is blij met de nieuwe job van Henry, maar vreest ook dat de afstand voor relatieproblemen zal zorgen. Robert vraagt Michael om hulp bij het bouwen van de wieg.

Woensdag 31 maart 2021 - aflevering 3288

Henry probeert Jessica ervan te overtuigen dat een lange afstandsrelatie geen probleem hoeft te zijn. Michael krijgt een aanval, maar minimaliseert die. Robert en Natascha maken zich zorgen. Linda geeft toe dat ze gevoelens heeft voor André, maar twijfelt of ze wel een relatie wil. Henry hoort van Alfons dat Jessica met hem wou gaan samenwonen. Hij is ontroerd en probeert haar nogmaals te overtuigen dat de afstand hun relatie niet in de weg zal staan.

Donderdag 1 april 2021 - aflevering 3289

Tim hoort dat Franzi de tuin gaat opruimen en hij besluit haar te helpen. Intussen arriveert de knappe Nadja in het Fürstenhof die op zoek is naar Tim. Michael is boos wanneer hij ontdekt dat Natascha zijn spullen doorzocht heeft. Linda vraagt André om haar te helpen bij het bereiden van chocolaatjes. Hildegard en Alfons zijn het eens dat ze meer tijd samen moeten doorbrengen. Maar dan belt Käte, de zus van Hildegard. Ze heeft haar pols gebroken en heeft hulp nodig.

Vrijdag 2 april 2021 - aflevering 3290

Nadja maakt Tim duidelijk dat ze toch op zijn huwelijksaanzoek van enkele weken geleden wil ingaan. Tim is verrast. Christoph is ervan overtuigd dat Nadja de perfecte vrouw is voor zijn zoon. Natascha probeert wanhopig tot Michael door te dringen. Jessica stelt voor dat Paul als fysiotherapeut naar München gaat. Werner is ervan overtuigd dat Linda gevoelens heeft voor André, maar dat ze dit niet durft te tonen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

