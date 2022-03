'Sturm der Liebe': week 11 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 3535

Robert en Cornelia hebben de geneeskrachtige bron ontdekt en doen Erik een voorstel. Ariane en Erik worden bijna samen betrapt door Selina. Nadat hij veel tijd met Werner heeft doorgebracht, vindt André dat het tijd is voor deel twee van zijn plan. Florian mengt zich in een gesprek tussen Maja en haar ex en vreest dat hij het verpest heeft. Lucy besluit hen te helpen.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 3536

Maja helpt Florian bij het inrichten van het jachthuis en ze groeien dichter naar elkaar toe. Maar dan vergeet Florian de kooi van Napoleon te sluiten en het konijn weet te ontsnappen. Hij durft dit niet tegen Maja zeggen. Lucy gelooft niet dat ze haar ouders nog kan verzoenen en ze besluit met Joell mee te gaan. Maar dan bedenkt haar moeder zich, ze wil het toch bijleggen. Ariane kan maar net voorkomen dat Selina Erik in de badkamer vindt.

Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 3537

Maja wil Florian toch vertellen wat ze voor hem voelt. Wanneer ze samen op de tandem vertrekken om Napoleon te gaan zoeken, gaat het mis. Michael staat erop dat André opnieuw bij Leentje intrekt. Dat maakt André erg zenuwachtig. Erik en Ariane beseffen dat Selina hen doorheeft. Vanessa voelt zich slecht nu Robert met Cornelia aan het daten is.

Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 3538

Florian is bewusteloos, hij moet naar het ziekenhuis en Maja gaat met hem mee. Erik geeft haar de schuld van het ongeval. Hij vraagt haar om zijn broer met rust te laten. Werner en Robert zijn onder de indruk over hoe snel Erik de nodige documenten heeft kunnen regelen. André is wanhopig op zoek naar een manier om een medisch onderzoek te vermijden. Vanessa is bang voor de operatie en wil graag een tweede opinie.

Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 3539

André laat Werner geloven dat het restaurant van Leentje in Amsterdam afgebrand is en dat ze geld nodig hebben. Lucy kan niet voorkomen dat haar vader de briefschrijver ontmoet. Ze is nieuwsgierig wie het is en besluit haar vader te volgen. Niemand kan Vanessa van haar angst voor de operatie afhelpen. Ze gaat op zoek naar alternatieven en komt terecht bij Max.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur (wisselend) op VTM 2.

