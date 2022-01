'Sturm der Liebe': week 1 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 3 januari 2022 - aflevering 3486

Christoph achtervolgt Ariane in de hoop dat ze hem naar het lichaam van Karl zal leiden. Ariane heeft hem door en probeert hem in de val te lokken. Tim en Franzi willen hun ruzie bijleggen. Lucy wil Joell helpen met inspiratie opdoen voor zijn roman. Cornelia is op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. Wanneer Vanessa dit hoort, probeert ze Hildegard en Alfons te overtuigen om haar een kamer te verhuren.

Dinsdag 4 januari 2022 - aflevering 3487

In een emotionele droom ontmoet Ariane Karl opnieuw en ze beleven een teder moment samen. Wanneer Selina haar wakker maakt, doet Ariane alsof ze Karl mist en hoopt dat hij terugkeert. Joell en Lucy houden 's nachts de wacht bij de Sissi-suite en horen gehuil. Klopt de legende dan toch? Tim en Franzi gaan op zoek naar het amulet dat Tim onderweg is kwijtgeraakt. Vanessa laat Cornelia haar huishoudelijke taken overnemen.

Woensdag 5 januari 2022 - aflevering 3488

Rosalie's zelfgebakken taarten zijn niet meteen een succes en Michael vraagt Amelie om haar te helpen. Michael ontdekt dat Rosalie achter het snikkende geluid in de suite zit, er is helemaal geen geest. Steffen wil dat Franzi en Tim de brouwerij overkopen. Ze krijgen hulp van Christoph. Joell vraagt Lucy om hem te helpen bij het schrijven van zijn roman. In het Fürstenhof gaat nog steeds het gerucht rond dat er zich een geest bevindt in een van de suites.

Donderdag 6 januari 2022 - aflevering 3489

Werner en Robert hebben in Brussel een compromis gesloten en Robert keert terug naar het Fürstenhof. Daar vertelt Christoph hen dat hij denkt dat Ariane haar ex-man Karl vermoord heeft. Werner en Christoph gaan samen op zoek naar bewijzen. Hildegard ontdekt dat de kerk een inzameling wil doen voor het goede doel. Tim verheugt zich op het polotoernooi, maar er blijken problemen. Rosalie voelt zich vernederd door Michael.

Vrijdag 7 januari 2022 - aflevering 3490

Lucy overtuigt Joell om een lezing te geven in het café. Alfons wil een oude grammofoon oplappen en aan de kerk schenken. Robert, Christoph en Werner hebben een plan: Robert moet proberen om het vertrouwen van Ariane te winnen en haar gsm zien te stelen. Cornelia loopt Robert tegen het lijf en ze merkt dat haar gevoelens voor hem nog lang niet verdwenen zijn.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.30 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!