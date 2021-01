'Sturm der Liebe': week 1 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 4 januari 2021 - aflevering 3226

In het Fürstenhof zijn de voorbereidingen voor het huwelijk bezig en Lucy vraagt hulp. Terwijl Hildegard en André voor de taart zorgen, maakt Tobias een bruiloftskrant voor Romy en Paul. Jessica vraagt Henry mee uit en vertelt Annabelle over hem. Ze weet niet dat hij twijfelt of hij wel een relatie wil. Annabelle is tegen de operatie van Christoph, ook al voorzien de dokters geen problemen.

Dinsdag 5 januari 2021 - aflevering 3227

Romy en Paul kijken enorm uit naar hun huwelijk. Annabelle geniet van de macht die ze over Joshua heeft, maar hij laat zich niet zomaar doen. Op de bruiloft spoort Denise Joshua aan om eerlijk te zijn tegen haar. Jessica bekent aan André dat ze verliefd is op Henry. Hij raadt haar aan om Henry jaloers te maken door te flirten met een andere man.

Woensdag 6 januri 2021 - aflevering 3228

Annabelle krijgt dramatisch nieuws en maakt zich grote zorgen. Eva en Robert beleven een onbezorgd moment. Hoewel Eva zich nog zorgen maakt, vindt ze het toch heerlijk om weer aan Roberts zijde te staan. Tijdens de picknick leert Jessica Henry beter kennen. Ook Henry lijkt van het uitstapje te genieten. Later vertelt Jessica aan André dat ze gelooft dat ze op de goede weg is met Henry.

Donderdag 7 januari 2021 - aflevering 3229

Na een gesprek met Boris vermoedt Denise dat Joshua wordt gechanteerd. Ze confronteert Joshua hiermee, maar hij ontkent alles. Jessica zoekt nog steeds het gezelschap van Henry op. Wanneer hij 's avonds bij de familie Sonnbichler opduikt, beleven ze een intiem moment. Annabelle vertelt Joshua dat ze hem niet langer wil chanteren, maar hij gelooft haar niet.

Vrijdag 8 januari 2021 - aflevering 3230

Denise kan zich niet voorstellen dat Joshua opnieuw gevoelens krijgt voor Annabelle. Boris stelt voor om met Joshua te gaan praten, maar dat wil Denise niet. Jessica kan haar ogen niet van Henry afhouden. Als ze ziet hoe lief hij is voor Luna, smelt haar hart. Een vaste gast van het Fürstenhof vraagt om een speciaal Italiaans menu. Eva maakt een fout en Valentina probeert haar te helpen.

