'Sturm der Liebe': week 1 (2020) - PREVIEW

Ook in het nieuwe jaar gaan de belevenissen in 'Sturm der Liebe' onverminderd verder. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 30 december 2019 - aflevering 2961

Viktor stort zijn hart uit bij Boris. Fabien reageert geschokt op het nieuws van Robert. Valentina is verontwaardigd wanneer ze ontdekt dat haar vader haar geheim niet heeft kunnen bewaren. Goran neemt afscheid van het Fürstenhof. Paul gaat ervan uit dat Romy met hem meegegaan is en zoekt het gezelschap op van andere vrouwen om zijn verdriet te verwerken. Dat is echter niet onopgemerkt gebleven. Intussen zijn er opnieuw problemen in de brouwerij. Alfons en André weigeren onder de prijs te verkopen.

Dinsdag 31 december 2019 - aflevering 2962

Het gaat niet goed met André. In de keuken van Magda wordt hij gepest en Hildegard en Alfons zetten hem onder druk om de brouwerij toch te verkopen. Jessica zoekt opnieuw toenadering tot Viktor. Hij heeft echter heel andere dingen aan zijn hoofd. Tobias merkt hoe hard Romy onder de situatie met Paul lijdt en hij gaat met hem praten. Xenia stuurt duidelijke signalen naar Michael.

Woensdag 1 januari 2020 - aflevering 2963

Alfons krijgt commissaris Meyser op bezoek, maar blijft beweren dat hij onschuldig is. Ook Hildegard vraagt de commissaris om mild te zijn. Intussen komt Werner de echte dader op het spoor. Jessica wil met Viktor afspreken om te gaan lunchen, maar hij is nergens te vinden. Van Paul krijgt ze te horen dat Viktor de voorbije nacht niet thuis was.

Donderdag 2 januari 2020 - aflevering 2964

Xenia en Jessica zijn het erover eens welke vrouw er bij Viktor hoort. Om Alfons te helpen, wil André een valse verklaring afleggen. Maar dat is buiten Melli gerekend. Fabien volgt acteerlessen bij Natascha en maakt zo indruk op Valentina. Paul beseft hoe sterk zijn gevoelens voor Romy zijn. Zal hij haar voor zich kunnen winnen?

Vrijdag 3 januari 2020 - aflevering 2965

Melli legt een valse verklaring af en neemt de schuld op zich om Alfons te beschermen. Hildegard probeert haar er tevergeefs van te overtuigen dat niet te doen. Alicia vraagt Viktor om nog een keer met Jessica te praten. Romy ontdekt dat Tobias gelogen heeft en roept hem op het matje.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!