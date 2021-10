Streamz & TAGMAG pakken uit met seizoen 2 van 'Bootcamp'

TAGMAG selecteerde twaalf nieuwe sportieve duo's, elk top in hun sport, die gedurende tien afleveringen strijden om de beker. Ze worden aan stevige challenges onderworpen. Zowel fysiek als psychologisch worden de deelnemers zwaar op de proef gesteld. Af en toe lopen de emoties dan ook hoog op.

Maar de duo’s gaan stuk voor stuk tot het uiterste om zich te kronen tot winnaar van 'Bootcamp'.

Jaël Ost is opnieuw host van de show en doet dat dit seizoen samen met Fabian Feyaerts. Zij loodsen de duo's samen door de bikkelharde challenges. In de eerste afleveringen stellen de deelnemers al meteen op de proef, bij aankomst komen ze te weten dat ze meteen aan een zware triatlon kunnen beginnen. En dit is nog maar een voorproefje, want met 6 extra duo's en nog spectaculairdere proeven belooft het een stevig seizoen te worden.

Streamz biedt exclusief de previews van TAGMAG-reeksen aan zoals het vorige seizoen van 'Bootcamp', maar ook 'Curious' waarin Maximiliaan Verheyen taboes doorbreekt, 'Jamie's Job Hunt' en 'Student Confessions' waar (bekende) gasten over de vloer komen en hun hart luchten over gênante gebeurtenissen uit hun studententijd.

'Bootcamp' is een productie van TAGMAG en is vanaf 15 oktober te zien op Streamz en Streamz+.