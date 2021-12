Staf & Mathias blikken tevreden terug op drie seizoenen 'Code van Coppens'

Voor de speciale kerstaflevering vorige week werden Aaron Blommaert, Krt Rogiers, Bieke Ilegems en Erik Goossens in feestelijke geschenkverpakking gestoken ter ere van 30 jaar 'Familie'. 776.000 kijkers zagen vooral een zeer competitieve Krt in beest-modus gaan, goed voor 37,1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

En daarmee zijn alle Bekende Vlamingen van dit derde seizoen 'Code van Coppens' veilig terug buiten geraakt uit de knotsgekke escape rooms. Sommigen met alleen maar positieve herinneringen, anderen met een trauma voor het leven: Adriaan Van den Hoof bibbert nog na van de slangenkuil en An Lemmens & Ann Van Elsen zien overal zuster Ursula opduiken. Op zondag 19 december blikken de broertjes Coppens terug op drie seizoenen 'Code van Coppens'. Mathias vanuit Mechelen, Staf vanuit Zweden.

Het programma is ondertussen ook succesvol geproduceerd in het buitenland. In deze aflevering exclusief beeldmateriaal van de Deense, Waalse en Arabische versie met de lokale hosts. Mathias heeft iets te bekennen: 'Als wij een presentatie doen, hebben we eigenlijk nooit een script, we hebben geen vaste tekst.' Staf onderbreekt: 'Wacht even, dat komt gewoon omdat jij geen tekst kunt onthouden.' 'Ja, maar weet je wat straf is', vervolgt Mathias, 'We hebben dit programma nu ook gemaakt voor het buitenland, met andere presentatoren. En die gebruiken nu... onze tekst. Dus een script dat geen script is!'

Door corona was het niet evident om deze derde reeks 'Code van Coppens' in te blikken. Vooral omdat Staf telkens over kwam uit Zweden voor de opnames. 'Het was een ellende', oppert Staf. 'En ik ben dan al zo bang van douane en politie. Ik weet ook niet waarom'. Het bracht Mathias op het lumineuze idee om zijn broer Staf eens stevig te laten bibberen voor de corona-politie tijdens een verborgen camera grap.

'Code van Coppens', zondag 19 december om 19.55 uur op VTM.