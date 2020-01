Sportieve uitdagingen en zoektocht naar partner in 'Vandaag over een Jaar'

Foto: Eén - © VRT Joost Joossen 2019

Op donderdag 23 januari ontvangt Cath Luyten in een nieuwe aflevering van 'Vandaag over een Jaar' enkele gewone Vlamingen die op n jaar tijd iets bijzonders willen realiseren.

De 30-jarige Jessica uit Beringen heeft alopecia en wil eindelijk een vaste relatie. Rolstoelgebruikers Pascal (38) en Stefan (41) uit Deinze willen hun eigen toneelstuk schrijven en opvoeren. De 23-jarige Mille uit Neerpelt wil haar depressie en angststoornissen aanpakken en gelukkig kunnen leven. En Bart (50 jaar, uit Tessenderlo) wil finishen in de grootste, oudste en zwaarste langlaufwedstrijd ter wereld, ondanks zijn kanker.

Jessica (30) uit Beringen: 'Vandaag over een jaar wil ik een partner gevonden hebben.'

'Toch niks makkelijker dan een kale partner? Nooit een haar in je eten.'

Na de scheiding van haar ouders begon Jessica van de ene dag op de andere haar haren te verliezen. Binnen de kortste keren was ze helemaal kaal. Het verdict: de haarziekte alopecia. Het was het begin van een moeilijke puberteit waarin Jessica vaak werd gepest. Pas op haar 25ste heeft ze haar ziekte kunnen omarmen en sinds twee jaar komt ze geregeld het huis uit zonder een haarwerk. Maar op één plaats ervaart ze nog veel moeilijkheden: op het vlak van relaties. Het is voor haar erg moeilijk om een man te vinden die zich niet laat afschrikken door haar kaalheid. Maar Jessica is vast van plan om zich een jaar lang op de datingmarkt te storten in de hoop een partner te vinden die zich kan verzoenen met haar blinkend kopje.

Pascal (38) en Stefan (41) uit Deinze - 'Vandaag over een jaar willen we ons eigen theaterstuk opvoeren.'

'De kick die je krijgt als je achter het gordijn staat te wachten voor een volle zaal is onbeschrijfelijk.' - Pascal

Pascal en Stefan leerden elkaar kennen in hun woonvoorziening en werden al snel beste vrienden. Ze zijn twee handen op één buik die een grote passie delen: theater. Ze hebben allebei al kunnen proeven van het podium, maar dromen luidop van meer: het kunnen schrijven en opvoeren van een eigen voorstelling. Ze hebben alvast een zaal geboekt, maar voor het overige staan ze nog nergens: nog geen verhaal, nog geen regisseur, nog niets.

Mille (23) - 'Vandaag over een jaar wil ik mijn leven kunnen leiden in plaats van te lijden.'

'Niemand is perfect gelukkig, maar ik zou zo graag een béétje gelukkig zijn.'

Mille worstelt met het leven. De vechtscheiding van haar ouders toen ze tien was zadelde haar op met een trauma. Dat trauma manifesteert zich in een angststoornis die gepaard gaat met paniekaanvallen. Elke dag voelt zwaar aan voor Mille. Ze liet zich vrijwillig opnemen in de psychiatrie. Een moedige stap, omwille van het taboe dat er nog steeds op rust. Ze hoopt over een jaar terug controle te hebben over haar leven en het woord 'geluk' over haar lippen te krijgen.

Bart (50) - 'Vandaag over een jaar wil ik finishen in de zwaarste langlaufrace ter wereld.'

'Ik heb er alles voor over om de finish te halen.'

Bart vecht al vier jaar tegen een agressieve darmkanker. Hij vreesde meermaals voor zijn leven, maar keer op keer worstelt hij zich door een nieuwe behandeling. Het is zijn sportieve achtergrond die naar eigen zeggen zijn leven heeft gered. En om te tonen dat kanker niet het einde hoeft te zijn, gaat hij een zware uitdaging aan: de 'Vasaloppet'. Een historische langlaufwedstrijd van 90 km in Zweden waaraan jaarlijks 16.000 sportievelingen deelnemen in de meest barre omstandigheden. Bart moet en zal finishen - failure is not an option.

'Vandaag over een Jaar', donderdag 23 januari om 20.40 uur op Eén.