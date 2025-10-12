Speeches, tranen en een stripper: 'De Verhulstjes' vieren Martine's pensioen in stijl

In 'De Verhulstjes' staat er een bijzonder feest op de planning. Martine gaat met pensioen en dat wil de familie niet zomaar laten voorbijgaan. 'Martine is een deel van de familie', klinkt het bij Gert en Ellen.

Om haar agenda vrij te houden, verzinnen ze een plan. Ze doen alsof ze een verjaardagsfeest organiseren voor Viktor. Wat Martine niet weet, is dat het eigenlijk allemaal om haar draait. Terwijl Viktor samen met Ellen de feestzaal versiert, is Gert volop bezig met een mooie verrassing.

De sfeer zit meteen goed. Er wordt gelachen, wat traantjes weggepinkt en dan verrast Gert Martine. Hij brengt een eigen geschreven versie, speciaal voor haar, van Altijd.

Maar Martine beseft nog niet dat de kers op de taart nog moet komen. Want er wacht haar nog een verrassingsact die ze zeker niet zag aankomen: een stripper.

'De Verhulstjes', zondag 12 oktober om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.