Speeches, tranen en een stripper: 'De Verhulstjes' vieren Martine's pensioen in stijl

zondag 12 oktober 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

In 'De Verhulstjes' staat er een bijzonder feest op de planning. Martine gaat met pensioen en dat wil de familie niet zomaar laten voorbijgaan. 'Martine is een deel van de familie', klinkt het bij Gert en Ellen.

Om haar agenda vrij te houden, verzinnen ze een plan. Ze doen alsof ze een verjaardagsfeest organiseren voor Viktor. Wat Martine niet weet, is dat het eigenlijk allemaal om haar draait. Terwijl Viktor samen met Ellen de feestzaal versiert, is Gert volop bezig met een mooie verrassing.


De sfeer zit meteen goed. Er wordt gelachen, wat traantjes weggepinkt en dan verrast Gert Martine. Hij brengt een eigen geschreven versie, speciaal voor haar, van Altijd.


Maar Martine beseft nog niet dat de kers op de taart nog moet komen. Want er wacht haar nog een verrassingsact die ze zeker niet zag aankomen: een stripper.

'De Verhulstjes', zondag 12 oktober om 20.00 uur op Play4 en GoPlay.


De Verhulstjes op tv
Woensdag 15 oktober 2025 om 22u30  »
Play 4
Martine gaat met pensioen en de Verhulstjes organiseren een verrassingsfeest.
Vrijdag 17 oktober 2025 om 16u30  »
Play 4
Martine gaat met pensioen en de Verhulstjes organiseren een verrassingsfeest.
Zaterdag 18 oktober 2025 om 22u10  »
Play 4
Martine gaat met pensioen en de Verhulstjes organiseren een verrassingsfeest.
Zondag 19 oktober 2025 om 20u00  »
Play 4
Programma waarin het reilen en zeilen in villa Verhulst op de voet wordt gevolgd. Pater familias Gert Verhulst en de rest van de familie geven de kijker een unieke inkijk in hun leven.
Vrijdag 24 oktober 2025 om 16u35  »
Play 4
De familie trekt met de Evanna naar Rotterdam.

Persbericht Play4
https://www.goplay.be/
