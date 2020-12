Special 'Château Planckaert' en 'First Dates' op nieuwjaarsdag bij Eén

Eén zet het nieuwe jaar in met specials van 'Château Planckaert' en 'First Dates'. De populairste familie van België én 10 vrijgezellen die hun kans wagen. Schiet cupido raak in het nieuwe jaar?

Natuurlijk kan de populairste familie van België niet ontbreken bij de eindejaarsfeesten. Op nieuwjaarsdag kan iedereen genieten van een special van 'Château Planckaert'. Mémé Clara heeft intussen haar intrek genomen 'op de berg' bij Christa, Eddy en Junior. Die laatste spendeert met Shana een romantische nacht in de gerenoveerde bus bij de rivier, helemaal in de stijl van 'Into the wild'. En dan wordt er nog een bommetje gedropt in de familie...



Special van 'Château Planckaert', vrijdag 1 januari om 20.30 uur op Eén en via VRT NU.



Ook 'First Dates' zet het nieuwe jaar goed in. Tien vrijgezellen wagen hun kans om 2021 te beginnen met een nieuwe liefde, in een aangepast decor en met feestelijk menu. Op deze feestelijke dag laten de daters zich bijstaan door familie en vrienden. Elke vrijgezel brengt twee genodigden mee, die de date van dichtbij kunnen volgen. Niet enkel de vrijgezellen zelf, maar ook hun geliefden geven vanuit het hart commentaar op de date. Schiet Cupido raak in dit nieuwe jaar?

De jonge Italiaanse schone Zoë zoekt een liefje met traditionele waarden. Zij mag daten met Yanni, een jonge Griekse god. Beide jongelui krijgen steun van hun ouders: Michela en Erwin, en Maria en Michel. En de mama’s zien al toekomst voor hun kinderen …

Racefanaat Johnny wil een vrouw met lange haren. Zijn kinderen willen een leuke dame voor hun papa. Nadine heeft een kort en pittig kapsel, maar is wél rallypilote. Kan de gemeenschappelijke passie zorgen voor een race naar de finish van de liefde? De dochters van Nadine voelen potentieel in de date.

Voor Kathleen is daten geen evidentie. Haar zus en beste vriendin duimen dat First dates eindelijk de juiste match oplevert. Jan brengt zijn vrienden en huisgenoten mee naar het restaurant. De heren zijn overdonderd door het knappe gezelschap. En Kathleen lijkt aan de wensenlijst te voldoen.

Raphaël is een keurige heer op leeftijd. Hij zoekt aangenaam gezelschap, en wil een dame met klasse. Zijn dochter en kleindochter schreven hem in voor First dates, en staan hem bij tijdens de date. Opmerkelijk: de twee jongedames schelen maar vijf jaar in leeftijd. Hoe reageert mondaine Mich op deze situatie? Haar vriendinnen zijn haar steun en toeverlaat, en willen alleen het beste voor haar.

Thuisverpleger Jonathan heeft een groot hart: voor zijn cliënten, voor zijn familie en voor zijn hondje. Hij krijgt in het First dates restaurant de steun van zijn twee zussen, met wie hij heel close is. Familie is belangrijk, trouw in een relatie ook. Dat lijkt alvast te matchen met Joeri. Hij brengt zijn ouders mee, en mama Kristel is meteen in de wolken. Wanneer Jonathan Joeri een bijzonder cadeau geeft, lijkt de match bezegeld … Maar het blijft een spannend moment voor het hart.



Nieuwjaarsspecial van 'First Dates', vrijdag 1 januari om 21.55 uur op Eén en via VRT NU.