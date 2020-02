Sonny & Laura zeiden 'ja' in eerste aflevering van 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het eerste huwelijk in het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' is een feit. De 30-jarige Sonny, een process engineer uit Antwerpen en interieurarchitecte Laura (27) uit Turnhout zeiden in het stadhuis van Turnhout volmondig ja, nadat ze zagen dat het goed zat. Op het eerste gezicht dan toch al.

Laura: 'Het is een tijger. Ik dacht écht: het is een tijger, dat zit hier al goed. Sonny is een grote man met donkere ogen, donker haar, een baardje. Ik was echt onder de indruk.'

Sonny: 'Ik was overdonderd. Laura is een knappe vrouw, ze ziet er prachtig uit. Ze lachte meteen, ik zag ook een tattoo door haar kanten jurk, dat was ook meteen een topper (lacht). Aan alles wat ik opmerkte dacht ik: ja dat is wel mijn ding.'

Ook Christophe (38) en Nick (38) zagen mekaar in het stadhuis van Gent en konden al even kennismaken. Hun jawoord - dat nog maar een formaliteit lijkt te zijn - en wie de andere twee koppels zijn, ontdekken fans in de tweede aflevering op zondag 23 februari.

'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO: deelnemer Christophe en expert Wim Slabbinck

Na elke aflevering op VTM kunnen fans 'Blind Getrouwd' vanaf 21.25 uur verder beleven in de online talkshow van VTM GO. Elke episode volgt de thematiek van de uitzending op antenne (de matchmaking, het huwelijk, samenwonen,...). Opvallende gebeurtenissen geven het startschot van een interessante babbel met de deelnemers, ex-deelnemers en de experten, gestroomlijnd door Sean Dhondt en Bab Buelens. In deze eerste aflevering praten deelnemer Christophe en expert Wim Slabbinck, na.