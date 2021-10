Soms helpt het toeval de politie van Oostende een handje

Woensdag worden eerste inspecteur Jörgen en inspecteur Mieke in 'Helden van Hier: Politie Oostende' opgeroepen voor een mogelijk gestolen smartphone. De melder heeft 'find my phone'-software en kan ongeveer lokaliseren waar de telefoon zich bevindt.

Maar terwijl Jörgen en Mieke samen met het koppel de buurt uitkammen, wordt wat verderop een dame op de fiets omver gereden door een auto. Mieke: 'Op dat moment zit je met een slachtoffer en een gekwetste gaat natuurlijk altijd voor op een verloren gsm.' Maar het toeval wil dat de melder van de verloren smartphone ook spoedverpleegkundige is. 'Die dame had eigenlijk een grote luxe', redeneert Jörgen. 'Niet alleen was de politie meteen ter plaatse, maar ook de eerste verzorging kon onmiddellijk worden toegediend.' Nadat de dame met lichte verwondingen wordt afgevoerd met de ambulance, meldt de 'find my phone'-software dat de verloren smartphone opnieuw in beweging is.

