Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spieringbrochette met zigeunersaus en kroketten

Een stevige start van de week: gegrilde stukken varkensvlees met champignons en spek, kroketten en een echte klassieke saus. Dit is dagelijkse kost in al zijn glorie!

Dinsdag: Rijst met boontjes, lente-ui, inktvis en groene chili

Een ware smaakbom uit de wok met Aziatische invloeden. Knapperig gebakken inktvis met fijne boontjes, pittige groene chili en rijst. Woensdag: Wortel-pastinaaksoep met rijstballetjes

Een zijdezachte groentesoep met oosterse smaken. Als finishing touch bakt Jeroen er pittige rijstballetjes bij. Donderdag: Speculaascake met kweepeer

Deze 4/4de cake met grote stukken speculaas, speculaaspasta en kweepeer hoort helemaal bovenaan in het rijtje van zoete topfavorieten thuis. In één woord: verrukkelijk! Vrijdag: Vislasagne met spinazie

Klaar in een handomdraai en overheerlijk! Met deze makkelijke lasagne met twee soorten vis, een saus op basis van garnalen en gestoofde spinazie scoor je gegarandeerd bij iedereen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.