SM-meesteressen Zoë en Sasha testen nieuwste speeltje op Luk in 'Alloo en tot ziens'

SM-meesteressen ZoŽ en Sasha testen nieuwste speeltje op Luk in 'Alloo en tot ziens'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Donderdag gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van 'Alloo en tot ziens' langs bij SM-meesteressen ZoŽ en Sasha. Vijf jaar geleden bezocht hij de dames in 'Alloo in de Nacht'. Nog steeds kan je bij ZoŽ en Sasha terecht voor een SM-sessie.

In tussentijd kocht het duo ook heel wat nieuwe attributen aan, zoals een taser. Waarop Luk zich meteen kandidaat stelt om deze eens uit te proberen. Maar ook de klankman moet eraan geloven…



Vijf jaar geleden ging Luk op bezoek bij Johan, die toen anderhalf jaar in de Boliviaanse gevangenis van San Pedro zat voor drugshandel. Nu woont hij al vier jaar terug in België. 'Door mijn naïviteit en goedgelovigheid ben ik opgepakt omdat mijn huisgenoten drugs dealden. Ik ben nu al 6 jaar thuis, maar verteerd heb ik die gevangenisstraf niet', vertelt de man. Kan Johan zich nu focussen op de toekomst of speelt zijn ervaring hem nog parten? 'Alloo en tot ziens', donderdag 31 maart om 22.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.