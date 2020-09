Siska Schoeters ontvangt acht vluchtelingen in nieuwe aflevering van 'Durf te Vragen'

Foto: Eén - © VRT 2020

In de derde aflevering van 'Durf te Vragen' ontvangt Siska Schoeters acht mensen die gevlucht zijn uit hun geboorteland. Zij antwoorden op gedurfde vragen als 'Zijn jullie hier om onze job af te pakken?' en 'Zijn er niet heel veel terroristen onder jullie?'

70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog en vervolging. Sommige van hen proberen in België een nieuw leven op te bouwen, zoals bijvoorbeeld Karrar. Hij vluchtte uit Irak omdat hij niet gelovig was en daardoor in gevaar was. Met hem bezoekt Siska na vier jaar opnieuw het asielcentrum waar hij woonde. Maryam kwam uit Afghanistan als klein meisje aan in een van de strengste winters van België. 22 jaar later ondervindt zij nog steeds veel vooroordelen.

De geportretteerden:

Abdulrahman Ojaimi (Irak, 33 jaar, woont in Mechelen)

Toen zijn thuisstad Mosul in 2014 in de handen van IS viel, had Ojaimi naar zijn aanvoelen drie keuzes: zich bij hen aansluiten, tegen hen vechten als Irakese soldaat, of voor vrede kiezen en vluchten. Na een jaar van twijfel en valse hoop koos hij voor het laatste. Hij verstopte zich in een groentewagen en zette via Turkije koers naar Europa.

Ivo (Mozambique, 23 jaar, woont in Brussel)

Ivo was 16 jaar toen zijn vader vond dat het voor hen te gevaarlijk werd in Mozambique en besloot om te vluchten. Omdat het gezin Rwandese roots heeft, leek België hem het geschikte land. Van zijn eerste dagen hier herinnert Ivo zich vooral de koude en de lange treinrit naar het asielcentrum in Neerpelt.

Karrar (Irak, 34 jaar, woont in Lochristi)

Karrar is geboren en getogen in Bagdad. Hij kwam in de problemen omdat hij zich online als fervent atheïst en tegenstander van de sjiitische Dawa-partij uitte. In 2015 werd de grond hem te heet onder de voeten en besloot hij te vluchten. Via Turkije belandde hij met een bootje in Griekenland en uiteindelijk in België.

Maryam (Afghanistan, 32 jaar, woont in Hasselt)

Maryam was 10 jaar toen ze samen met haar ouders en twee zussen wegvluchtte uit Afghanistan. Haar vader was een felle tegenstander van de moedjahedien en later de taliban. Hierdoor werd hij een doelwit. Toen Maryams moeder niet meer mocht gaan werken en zijzelf en haar zussen niet meer naar school mochten, was voor het gezin de maat vol. Ze vluchtten naar Pakistan en namen daar het vliegtuig naar België.

Zannah en Ahmad (Syrië, beiden 28 jaar, wonen in Oostende)

Zannah en Ahmad komen uit Al-Hasakah, een stad in het noordoosten van Syrië, waar sinds 2011 een verwoestende oorlog woedt. Na vier jaar had het koppel genoeg van de angst en het geweld. Ahmad besloot om eerst alleen naar Europa te vluchtten om Zannah de levensgevaarlijke overtocht te besparen. Hij vroeg asiel aan in België en diende een aanvraag voor gezinshereniging in. Anderhalf jaar later kon zijn vrouw hem eindelijk vervoegen. Nu woont het koppel in Oostende en kreeg het onlangs hun eerste kindje.

Oscar (El Salvador, 35 jaar, woont in Antwerpen)

Oscar vluchtte in 2011 samen met zijn ouders en kleine zus van El Salvador naar België, omdat hij in de problemen kwam met een van de talrijke bendes die het land terroriseren. Hij ruilde een leven als succesvolle advocaat in voor het onzekere bestaan van een vluchteling.

Mohammed (Algerije, 36 jaar, woont in Gent)

Mohammed vroeg in België asiel aan omdat hij in zijn thuisland Algerije niet openlijk homo kon zijn. Zijn broer bedreigde hem zelfs met de dood. Hij heeft goede herinneringen aan het interview op het vluchtelingencommissariaat: het was de eerste keer dat hij in geuren en kleuren over zijn geaardheid kon vertellen. Nu woont hij in Gent en droomt hij van een job als steward bij een luchtvaartmaatschappij.

'Durf te Vragen', dinsdag 15 september om 20.40 uur op Eén.