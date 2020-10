Siska Schoeters maakt veel plaats in de studio voor zes grote gezinnen

Foto: Eén - © VRT 2020

In de voorlaatste aflevering van 'Durf te Vragen' moet Siska Schoeters heel veel plaats voorzien in de tv-studio, want ze ontvangt er zes grote gezinnen.

De families antwoorden eerlijk op vragen als 'Hebben jullie nog tijd om een koppel te zijn', 'Waren ze allemaal gepland?' en 'Hoeveel wasmachines draai je per dag?'

Grote gezinnen met minstens 5 kinderen, tot 50 jaar geleden keek niemand daar echt van op. Vandaag hebben ze veel meer bekijks. Siska schuift mee aan bij de de familie De Cloet. Iedere woensdag kookt de mama in een gezellige drukte spaghetti voor haar jongvolwassen negen kinderen. En Siska wil graag weten hoe Annelies en Filip hun zeven jonge kinderen op een doordeweekse ochtend op tijd aan de schoolpoort kunnen afzetten.

Familie De Cloet - 9 kinderen (woonplaats: Ruislede)

Mama Dorien (57 jaar) en Stefaan (56 jaar), met kinderen Hanne (33 jaar), Lotte (32 jaar), Marie (29 jaar), Lowie (27 jaar), Leonie (23 jaar), Marthe (22 jaar), Cyriel (18 jaar), Mathilde (17 jaar) en Nelle (15 jaar).

'De Cloetjes', zoals ze zichzelf noemen, zijn een heel hecht, warm en grappig gezin. Het oorspronkelijke plan was om te stoppen na één kindje, maar dat is dus niet gelukt. Dorien komt zelf uit een groot gezin met negen kinderen en Stefaan was met vier thuis. De oudste kinderen wonen niet meer onder het ouderlijke dak maar wel nog heel dichtbij. Ze zien elkaar nog heel regelmatig, want bijna elke maand is er wel iemand jarig. Elke woensdagmiddag is het spaghettidag ten huize 'Cloetjes'. Iedereen die kan, komt dan naar het ouderlijke huis om samen spaghetti te eten.

Familie Leys - 5 kinderen, allemaal jongens (woonplaats: Schriek)

Mama Vicky (31 jaar) en papa Rik (33 jaar), met kinderen William (12 jaar), Vince (10 jaar), tweeling Matthew en Jake (8 jaar), en Lewis (3 jaar).

Rik is thuisblijfpapa en kiest er bewust voor om zijn carrière op pauze te zetten om zijn zonen op te voeden. Rik komt zelf uit een groot gezin met vijf kinderen. Hij heeft er eigenlijk niet zoveel positieve herinneringen aan. Er was vaak geen eten en hij kon zichzelf regelmatig niet wassen. Voor hem stond een groot gezin gelijk aan arm zijn. Maar toch hebben hij en Vicky samen beslist om een groot gezin te stichten. Rik wil zijn jongens een betere gezinssituatie geven dan hij gekend heeft.

Familie Vandenputte - 11 kinderen (woonplaats: De Haan)

Mama Kelly (31 jaar) en papa Nathan (36 jaar), met kinderen T’Jay (13 jaar) Ashley (12 jaar) Ashton (10 jaar) Hailie (9 jaar) Alysha (8 jaar) Braxton (7 jaar) Tommy (6) jaar Heath Nathaniël (4 jaar) Abbygail (2 jaar), en Emori (7 maanden).

Kelly en Nathan zijn al 16 jaar een koppel. Het was een droom van Kelly om een groot gezin te hebben. Toch kwam het eerste kindje redelijk onverwacht: Kelly ging naar spoed met felle buikpijn, daar bleek dat ze vijf maanden zwanger was. Kelly is al elke zwangerschap misselijk geweest, en ze keek altijd uit naar het einde. Ze heeft nog elke keer schrik voor wanneer ze moet bevallen.

Familie Mermuys-Gunst - 7 kinderen (woonplaats: Stalhille)

Mama Annelies (38 jaar) en papa Filip (38 jaar), met kinderen Eva (13 jaar), Lukas (12 jaar), Sander (10 jaar), Merel (9 jaar), Roos (6 jaar), Anna (5 jaar), en Kato (1 jaar).

Annelies kon eerst geen kinderen krijgen. Maar de gynaecoloog had voorspeld dat eens ze zwanger raakte, ze erg vruchtbaar zou zijn. En dat klopt: Annelies en Filip kregen zeven kinderen. Nadat Sander geboren was, was Annelies na negen maanden onverwacht zwanger van hun vierde kindje. Toen hebben ze het hele huis verbouwd om voldoende plek te hebben. De eerste zes kinderen volgden wat te kort op elkaar, vond Annelies. Tussen Anna en de laatste baby wilde ze graag haar tijd nemen. Nu gaan de andere kindjes allemaal naar school, daardoor kan Annelies volop genieten van de baby. Maar nu is het echt gedaan met de gezinsuitbreiding.

Familie Ornelis-Pauwaert - 6 kinderen (woonplaats: Brugge)

Mama Hilde (50 jaar), met kinderen Hanne (23 jaar), tweeling Marthe en Ruth (21 jaar), Sem (17 jaar), Esther (14 jaar), Samuel (6 jaar).

Hilde is een gescheiden mama van zes kinderen. Een groot gezin hebben is 'heel gezellig' volgens Hilde, maar het is wel nodig om flexibel te zijn en dag per dag te plannen, want er gebeuren altijd onverwachte dingen. Hilde is zelf het nakomertje van een totaal van acht kinderen. Mensen denken volgens Hilde veel te snel dat je marginaal bent als je veel kinderen hebt. 'En in de supermarkt heb je altijd een volle kar. Mensen denken dan automatisch dat je aan het hamsteren bent.'

Familie Oosterlinck - 6 kinderen (woonplaats: Evergem)

Mama Daisy (35 jaar) en papa Kenneth (37 jaar), met kinderen Wenke (15 jaar), Theije (13 jaar), Aune (11 jaar), Inse (10 jaar), Lorieke (8 jaar), en Tille (7 jaar).

Daisy en Kenneth beschouwen hun gezin zeker als 'groot': 'zeker gezien het werk dat erbij komt kijken, soms is het echt ploeteren!' Zelf komen zowel Daisy als Kenneth uit een klein gezin met telkens een groot leeftijdsverschil tussen de kinderen. Daarom was het belangrijk voor hen om hun eigen kinderen snel na elkaar te krijgen. Als het enkel van Kenneth afhing, waren er nog meer dan zes kinderen geweest.

'Durf te Vragen', dinsdag 20 oktober om 20.40 uur op Eén.