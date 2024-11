Simen en Larissa zorgen voor meest emotionele beslissingsmoment ooit in 'Blind Getrouwd'

Blijven ze samen, of scheiden hun wegen na 7 weken huwelijk? Terwijl de andere koppels zich opmaken voor hun laatste dagen of weken samen maken Simen en Larissa zich in de elfde aflevering van 'Blind Getrouwd' klaar voor hun beslissingsmoment.

In het Antwerpse Westmeerbeek zetten Simen en Larissa hun laatste avond in op hun gemeenschappelijk appartement. Larissa verrast haar echtgenoot met een cadeautje, want hij had nog iets tegoed van haar na een verloren weddenschap. Wanneer het koppel even later voor enkele dagen afscheid moet nemen om zich voor te bereiden op het beslissingsmoment, breekt Simen. En dat is nog maar de voorbode van het meest emotionele beslissingsmoment ooit in de geschiedenis van 'Blind Getrouwd'.

Terwijl ook Thomas en Karlien nog alles uit hun mogelijk laatste dagen samen trachten halen, proberen Britt en Jonas een nieuwe start te maken. Na enkele bewogen weken, drukte het jonge koppel de pauzeknop in en gingen ze enkele dagen apart wonen. Hoe hebben ze die 4 dagen beleefd en verteerd? En is er opnieuw hoop op een happy end?

Ook Jidse en Jorina brachten enkele dagen apart door om te ontdekken of ze mekaar zouden missen. Wanneer ze herenigd worden, lijken ze echter voor het eerst op een andere golflengte te zitten. 'Na onze vakantie in Italië dacht ik dat ik voor mezelf een beetje de gevoelens puzzel gelegd had, maar ik zit terug met dingen die ik niet kan thuisbrengen in mijn hoofd. Daarna zijn we 2 dagen gescheiden geweest en nu ben ik me aan het afvragen: hoe komt het dat ik Jorina niet zo hard gemist heb als ik dacht dat ik ze ging missen? En ik krijg die vraagstukken niet opgelost.' Hoe meer Jidse zijn gevoelens en gedachten probeert te duiden, hoe schever het gesprek loopt en hoe meer grijze wolken samentroepen boven de - tot nu toe - match made in heaven…

