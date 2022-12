Sidi Larbi Cherkaoui sluit dit seizoen van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' af

Als kind kijkt hij op naar Michael Jackson en Madonna, nu werkt hij zelf met de grootsten der aarde. Beyonce en Lady Gaga hebben al gedanst op choreografieën van Sidi Larbi Cherkaoui.

Hij begint bij het VTM show ballet, danst bij Margriet Hermans en Jo Valley. En in discotheken.

Hij studeert een jaar talen, maar trekt dan voluit de kaart van het dansen. Larbi begint bij P.A.R.T.S., de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker. Daar wordt hij al snel weggeplukt door Alain Platel voor een wereldtournee met ‘Les Ballets C de la B’. Het officiële begin van de carrière van Cherkaoui. Na twee jaar als danser, maakt hij zijn eerste voorstelling als choreograaf.

De lijst van vedetten waar hij ondertussen mee samenwerkt, is indrukwekkend en zijn prijzenkast rijkelijk gevuld. Hij richt Eastman op, zijn eigen gezelschap waarmee hij prachtige voorstellingen maakt met invloeden uit de hele wereld. Larbi wil grenzen doen vervagen in zijn werk. Japan in het bijzonder is een land dat veel invloed heeft op hem.

In 2015 wordt Cherkaoui ‘artistiek leider ballet’ van Opera Ballet Vlaanderen. Zeven jaar lang bewandelt hij een pad naar een moderner ballet. Dat zorgt geregeld voor botsingen en frictie met de klassiekere strekking binnen het Ballet, maar het opent ook nieuwe deuren. Sinds deze zomer is hij artistiek directeur van de balletafdeling van Le Grand Théatre de Genève. Maar veelgevraagd over de hele wereld deelt hij zijn leven op in tijdzones, zodat hij overal kan werken.

Thomas is vereerd dat er alweer een ster van wereldformaat naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' wil komen en meer dan nieuwsgierig naar welke beelden en verhalen Sidi larbi Charkaoui meebrengt!

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 17 december om 22.00 uur op Canvas.