Shania en Sam wanen zich Marie Antoinette en Casanova in Venetië

In de derde aflevering van 'Expeditie Gooris' zet de uitbundige familie Gooris hun roadtrip verder richting Venetië. Het viertal ontdekt de stad van de liefde, met Shania als bekwame gids. Daarbij mag een rondvaart op een gondel uiteraard niet ontbreken.

Heel romantisch, maar ook hilarisch wanneer Sam een geïmproviseerde versie van 'O Sole Mio' inzet.

Een leuke familieactiviteit maakt de citytrip compleet. Kelly en Kenji beschilderen hun eigen Venetiaanse maskers terwijl Shania en Sam zich aan traditionele kostuums wagen. Shania zit meteen helemaal in haar rol: 'Vaderlief, ben je bijna klaar?' 'Zie mij nu staan op mijn hakken…' verzucht Sam. Eenmaal in zijn complete outfit voelt hij zich een échte casanova. 'Shania, Casanova is coming hé…Marie Antoinette!'

'Expeditie Gooris', dinsdag 26 oktober om 21.40 uur op VTM 2.