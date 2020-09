Sergio Herman is radeloos in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Op donderdag 1 oktober om 20.35 uur bezoeken Marcelo Ballardin en Sergio Herman 'Vuur' in Aalst en 'Pistache' in Oostende.

De twee topchefs zullen de vier restaurants bezoeken en twee duo's selecteren die rechtstreeks naar de volgende ronde gaan. Van de twee andere restaurants zal er uiteindelijk één moeten sluiten. Een goede service draaien als de chefs er zijn is voor de duo's dus van cruciaal belang want er staat veel op het spel… Maar ook de gasten blijven langskomen en geven opnieuw een score op 10.

De duo's maken zich op voor een nieuwe service in een vol restaurant. Vriendinnen Mira en Anne-Sophie kregen vorige keer 7,6 van hun gasten, meteen de laagste score van de vier duo's. Bij aankomst van Sergio en Marcelo willen ze dat alles en iedereen op scherp staat. Bij het hoofdgerecht met zeebaars geeft Sergio hardop 'Miauw…!' als commentaar. Mira en Anne-Sophie kunnen niet onmiddellijk inschatten of dit positieve of negatieve commentaar is en voelen extra druk. Met hun dessert proberen ze de chefs te overtuigen dat ze een plaats verdienen in de volgende ronde. Maar die extra stress maakt het de vriendinnen niet makkelijk…

Bij 'Pistache' willen ze beter scoren dan de vorige keer. Het dresseren van hun borden verliep te traag en dat moet vandaag beter en vooral sneller. Wanneer de twee chefs bij Deborah en Jasmina binnenstappen, stijgt dan ook de spanning bij de tweeling: 'Ik voelde hun ogen branden op mijn rug en ik wist dat ze elke handeling in het oog hielden.' En dat doen de chefs ook: Sergio ziet iets dat hem zorgen baart: 'Wat zijn die nu aan het doen eigenlijk? Volgens mij zijn ze een soort pistache-achtige vloeistof in de burrata aan het injecteren. Ik hoop het echt niet! Dan ga ik gewoon huilen.' Daarenboven merken ze dat de service allesbehalve vlot loopt want ook het afwerken van hun hoofdgerecht vraagt enorm veel werk én tijd. Gespannen wacht de tweeling het oordeel van de chefs af.

Ook in 'Bar Nazar' in Mechelen zijn Lorenzo en Ayse extra op hun hoede voor de aankomende service. Zonder de stress van de aanwezigheid van de topchefs zijn ze bezig aan een bijzonder vlotte service. Maar wat vinden de gasten deze keer van hun Turks menu?

Daar hoeven Pino en Claudia van 'Pinocchio' in Hasselt zich niet teveel zorgen om te maken: op het einde van hun service krijgen ze een spontaan applaus van de gasten. Maar vertaalt zich dat ook in een betere score dan de vorige keer?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', donderdag 1 oktober om 20.35 uur bij VTM.