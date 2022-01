Sergio en Axel proeven culinaire hoogstandjes op de Faeröereilanden

In 'Sergio Over De Grens' trekt Sergio op pad met een reisgezel die hij wel heel goed kent: Axel Daeseleire. Axel nam Sergio eerder al mee op sleeptouw, de halve wereld rond, maar nu keren ze de rollen om.

'Ik ben de gast nu en jij moet mij de lekkernijen van dit eiland voorschotelen. Met de nadruk op lekker', lacht Axel. Samen reizen ze naar Faeröer, een eilandengroep in het Hoge Noorden en een uitdagende culinaire bestemming. Tijdens het eilandhoppen krijgt Axel gastronomische hoogstandjes als paardenmossels, gevulde schapenmaag en de beste langoustines ter wereld voorgeschoteld. En daar moet hij zelf soms heel wat voor over hebben...

De trip gaat meteen avontuurlijk van start. Sergio en Axel duiken het ijskoude water aan de kust van Bour in, op zoek naar de paardenmossel. Deze joekels kunnen tot wel 20 cm groot worden. De duik is voor Sergio alvast een hele beproeving… Eens de buit binnen is, worden Sergio en Axel uitgedaagd om de delicatesse rouw te proeven. En dat kan vooral bij Axel op veel protest rekenen: 'Je moet die mossel bakken, zo is dat toch niet te eten?!' En ook voor de volgende activiteit loopt Axel, die hoogtevrees heeft, niet meteen warm. De heren gaan op zoek naar de eieren van de stormvogel, die zijn nest op de flanken van de hoogste kliffen van Faeröer bouwt. 'Ik ben kapot! En dit allemaal voor een omeletje. Goed zot hoor!', lacht Axel. Kan de smaak van het ei hen de zware workout doen vergeten?

Op de pompende beats van Axels lievelingsmuziek rijdt het duo richting Leynavatn. Sergio heeft een tafel geboekt bij ‘KOKS’, het meest afgelegen tweesterrenrestaurant ter wereld. Daar krijgen ze maar liefst 20 culinaire hoogstandjes van het eiland voorgeschoteld. 'Dit is echt een rollercoaster van smaken, heel bijzonder!', oordeelt Sergio. Om de trip in schoonheid af te sluiten, gaan Sergio en Axel langs bij Marni in Kollafjordur. Hij verkoopt de beste langoustines ter wereld. 'Poetin uit Rusland eet deze langoustines twee keer per week', vertelt Marni.

Vorig jaar werd Axel zwaar getroffen door corona. Tijdens de trip vertelt hij openhartig over deze zeer emotionele periode: 'Ik beschouw dit echt als mijn tweede leven. Ik ben me heel bewust van die eindigheid. Als ze je komen zeggen dat ze je in een kunstmatige coma gaan brengen, dan voel je jezelf nog heel klein.'

