Seizoen 3 van 'Babylon Berlin' op Play en Play More

Vanaf 8 februari op Telenet Play en Play More kunnen kijken naar het derde seizoen van 'Babylon Berlin'. En van de meest ambitieuze (en duurste!) Europese tv-series ooit pakt uit met een derde seizoen.

De serie is verkocht aan meer dan 100 landen en is de duurste Europese serie ooit, gefilmd in een ongeziene 120 draaidagen.

'Babylon Berlin' serveert zijn kijkers een stevige portie drugs, dansen, cabaret, nazi’s, misdaad én moord. Kortom: een prestigieus en verslavend misdaadepos dat zich afspeelt in het interbellum met in de achtergrond de opkomst van de Tweede Wereldoorlog. Interessant om te weten is ook dat seizoen 1 en 2 ook te (her)bekijken zijn op Play.