Schrijnend resultaat laat Dina Tersago sprakeloos achter in nieuw seizoen van 'Ze Zeggen Dat'

Zijn touchscreens in je wagen gevaarlijker dan alcohol? Durven Vlamingen niet te klagen op restaurant? En betalen vrouwen meer in de garage? In het nieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat' testen Dina Tersago en Andy Peelman een nieuwe reeks beweringen en urban legends.

Het duo stelt niet alleen de vragen, ze gaan ook proefondervindelijk op zoek naar antwoorden. Beginnen doen ze met de stelling of vrouwen met tattoos ‘scheef bekeken’ worden. Een stelling die, na verschillende experimenten, helaas blijkt te kloppen. 'De resultaten zijn echt mindblowing. Ik vind het erg, laat het een les zijn voor heel Vlaanderen!', vertelt Dina.

Om te testen hoe er echt gereageerd wordt op vrouwen met tattoos, gooit Dina eerst haar eigen lijf in de strijd. Volledig onherkenbaar gemaakt gaat ze op zoek naar een job en een lief. Eén keer zonder tattoos als Rita en één keer met heel veel tattoos als Tina, maar telkens met dezelfde diploma’s, werkervaring en hobby’s. Samen met arbeidseconoom Stijn Baert stuurt ze 40 nepsollicitaties uit en maakt ze twee identieke Tinder-profielen aan, inclusief gepaste foto’s. De resultaten laten hen met open mond achter... 'Vrouwen zonder tattoos worden bijna drie keer zoveel uitgenodigd op gesprek dan vrouwen met tattoos. Het resultaat verbaasde mij ook. We hebben een gelijkaardig onderzoek gedaan op basis van etniciteit en daar zagen we ook verschillen maar die waren niet zo groot als hier', vertelt Stijn. Vanuit de datingwereld is er wel goed nieuws, want daar blijkt er geen verschil.

En dan gaat Dina nog een stap verder, want wat als een vrouw met en zonder tattoos hulp nodig heeft? Zouden mensen dan nog steeds anders reageren? Om dat te onderzoeken spreekt Dina af met Trix (26 jaar, uit Genk), een vrouw met meerdere tattoos over heel haar lichaam. Ze onderwerpt Trix aan verschillende sociale experimenten waarbij ze de hulp nodig heeft van omstanders. En ook hier blijkt een opvallend verschil… 'Er zijn heel veel mensen gewoon voorbij gewandeld. Ik hoop dat als er ooit echt iets is, dat iemand wél komt helpen', vertelt een emotionele Trix na afloop. Hoe de experimenten exact werden uitgevoerd en welke ‘Ze Zeggen Dat’s’ Andy nog in petto heeft, ontdekken de kijkers morgen in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

