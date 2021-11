Schieten cupido's Frances en Ruth raak bij de eerste drie dates?

Het leukste datingbureau van Vlaanderen is terug met een nieuw seizoen. In de eerste aflevering van 'Cupido Ofzo' op woensdag 17 november helpen Frances Lefebure en Ruth Beeckmans drie vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde aan een leuke date.

Voor hen is het extra moeilijk om een partner te vinden omdat hun stoornis of beperking die liefde in de weg staat. Met een blind date op maat geven Frances en Ruth hen een duwtje in de rug. Loopt die goed, dan toont 'Cupido Ofzo' dit seizoen ook het verdere verloop van hun avontuur. Ze leren niet alleen elkaar, maar ook elkaars leefwereld en vrienden en familie beter kennen. Ruth en Frances gaan bovendien nog een stapje verder, want voor wie de eerste date geen succes is, organiseren ze een nieuwe date. Gaat het avontuur ook zonder hun hulp verder en ontdekken de vrijgezellen het geluk van de liefde?

Frances pikt de 29-jarige Stef uit Geel thuis op voor zijn blind date. Stef heeft een fysieke beperking en is zelfstandig IT’er, maar 'niet de stereotype nerd die de mensen kennen'. In hun zoektocht naar de ideale date voor hem botsen Frances en Ruth op de 24-jarige Tine uit Antwerpen, die eveneens een fysieke beperking heeft. 'Ik hoop op iemand die me kan uitdagen', klinkt het. 'Iemand die een beetje aan de nerdy kant is, daar val ik op.' En ook al regent het op hun eerste date pijpenstelen, een beetje water houdt cupido niet tegen. Ook niet tijdens een romantisch boottochtje op het water.

De 22-jarige Dries uit Zottegem heeft autisme en is gepassioneerd door superhelden. Op liefdesvlak belandt hij meestal in de friendzone. 'Ik ben misschien een beetje te direct. Op school sprak ik een mooi meisje aan met de openingszin: 'Zijn je ouders kunstenaars, want jij bent een meesterwerk'.' Een zelfbedachte oneliner die misschien meer succes oogst bij de 22-jarige creatieve duizendpoot Sascha uit Kampenhout, die zelf ook autisme heeft. Ruth heeft een date geregeld waarin hun twee werelden gecombineerd worden: ze moeten creatief aan de slag gaan om een echte superheldenfilmposter te maken. De ideale setting om elkaar wat beter te leren kennen.

Frances maakt ook kennis met de 21-jarige Klaas uit Zichem, die autisme heeft. 'Ik woon alleen en ik vind dat daar een meisje bij hoort', vertelt hij. 'Want ‘s avonds als ik in de zetel zit dan voel ik me soms wel eenzaam. Een perfecte relatie is iemand waar ik gezellige dingen mee kan doen. Samenzijn, maar ook iemand die me ruimte geeft.' En die iemand zou wel eens de 24-jarige Ellen uit Ekeren kunnen zijn... 'Ik hoop dat cupido in de roos gaat schieten!'

'Cupido Ofzo', vanaf woensdag 17 november om 21.45 uur bij VTM.