Sanitaire problemen, verkiezingsstress en een gevaarlijke lading in 'Lady Truckers'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

In de realityreeks 'Lady Truckers' gaan straffe vrouwen volop voor hun droomjob als vrachtwagenchauffeur, ondanks alle vooroordelen.

Gemiddeld 361.000 kijkers - 216.000 voor de aflevering op dinsdag, goed voor 15,5% marktaandeel op VVA 18-44, en nog eens 145.000 voor de herhalingen op vrijdag en zondag (live+uitgesteld)- maakten in aflevering 2 kennis met Lady Trucker Karolien uit Borgloon. Op dinsdag 22 september om 21.40 uur gaat nieuwkomer Daisy (33, Aartrijke) op pad met een gevaarlijke lading, heeft Caroline verkiezingsstress en moet Edith afrekenen met sanitaire problemen.

Voor Caroline loopt de spanning op, want ze dingt samen met 4 mannen mee naar de titel van meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België. Als ze wint, treedt ze in de voetsporen van Daisy, de nieuwe Lady Trucker die dinsdag haar intrede doet. Daisy vervoert dagelijks gevaarlijke chemische producten. Vandaag is ze in de haven van Antwerpen om haar tanker vol te laden met een gevaarlijk goedje en naar Zeebrugge te rijden. Die speciale lading van 44 ton is niet haar enige zorg, want Daisy komt in tijdsnood en is niet zeker of ze op tijd in Zeebrugge zal arriveren. Toch blijft ze positief en leeft ze het liefst de hele week in haar vrachtwagen. Van eenzaamheid is er in haar job ook geen sprake: 'Je maakt de job zo eenzaam als je zelf wil. Als ik alleen wil zijn, dan zet ik me aan de kant. Als ik volk wil zien, dan ga ik op restaurant en heb je een leuke avond.'

Dat elke trucker dagelijks voor uitdagingen komt te staan, weet ook Edith. Ze is aangekomen in Italië met haar lading tomaten en kampt met een dringend sanitair probleem. Een probleem dat langer aansleept dan verwacht, want de ene na de andere parking staat bomvol en Edith kan haar truck nergens kwijt. Vindt ze na ettelijke pogingen eindelijk een toilet? 'Driemaal is scheepsrecht en vier keer is de broek vol.'

Voor Tinne begint de werkweek dan weer met een rit naar de Westhoek. Ze neemt al rijdend afscheid van haar vriend, die ook trucker is. 'In de week is de camion mijn man en voor ‘t weekend heb ik een andere. Ieder om beurt hé!' Het wordt een lange dag voor Tinne, letterlijk en figuurlijk, want ze moet een uitzonderlijke balk van 27 meter vervoeren met een speciale aanhangwagen.

Karolien begint ondertussen aan haar eerste van vijf opeenvolgende dagen 'on the road'. Ze vervoert allerlei soorten ladingen en pikt vandaag een lading kunstmest op om in Frankrijk te gaan lossen. Maar het is nationale feestdag in Frankrijk en dan mag er niet gereden worden. Karolien waagt het erop en rijdt toch verder, maar elke beslissing houdt een risico in...

'Lady Truckers', dinsdag 22 september om 21.40 uur bij VTM.