Sam en Kenji laten zich in de watten leggen in Rome

In 'Expeditie Gooris' dinsdag bij VTM 2 proeft de familie Gooris van la dolce vita in Toscane. De familie verkent de streek met de Vespa, gaat boogschieten en creëert culinaire hoogstandjes in de vorm van heerlijke, zelfgemaakte pizza.

De volgende stop is Rome. Sam en Kenji laten zich in de watten leggen bij de barbier, terwijl de vrouwen een terrasje meepikken. De magnifieke Trevifontein en het imposante Colosseum laten een grote indruk na op het gezin. Eén ding is zeker: they’ll be back!



'Expeditie Gooris', dinsdag 9 november om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.