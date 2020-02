'Salvage Hunters: Best of Europe' op Discovery

De Britse antiekhandelaar Drew Pritchard wil altijd het beste voor zijn klanten. Daarom steekt hij regelmatig het kanaal over om op het vaste land van Europa op zoek te gaan naar bijzondere voorwerpen die in eigen land gretig aftrek vinden.

In 'Salvage Hunters: Best of Europe' worden de beste bezoeken die hij heeft gebracht aan Nederland, Frankrijk, België, Spanje, Italië en Duitsland op een rij gezet. In Nederland begint Drew zijn zoektocht in het Spiegelkwartier in Amsterdam waar hij verrast is door de hoge kwaliteit aan antiek die hij tegenkomt.

In de kleine volgepakte antiekwinkeltjes vindt hij enkele pareltjes die hij nooit eerder gezien heeft. Drew is helemaal ondersteboven van de bronzen buste die hij in Amsterdam vindt en die weleens ‘de koop van het jaar’ kan worden. Ook gaat hij langs bij dealers in Nijmegen en Oud-Zuilen. Hij is erg in zijn nopjes door de bijzondere items die hij vindt. Van industriële bureaus tot een beeld van Roodkapje en van sfeervolle lampenkappen tot een leren stoel uit begin jaren tachtig.

'Salvage Hunters: Best of Europe', donderdag 13 februari om 20.30 uur op Discovery.