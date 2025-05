Roel Nollet en Peter Dupont op zoek naar 'De overlevers' van seksueel misbruik op de Filipijnen

Op de Filipijnen is één op vijf kinderen slachtoffer van seksueel misbruik en uitbuiting. Journalist en documentairemaker Roel Nollet gaat op onderzoek met onderzoeksjournalist Peter Dupont, die jarenlang undercover ging om netwerken van mensensmokkelaars bloot te leggen.

Ze volgen jonge vrouwen die de cyclus van seksueel geweld proberen te doorbreken.

'Ze noemen ons overlevers omdat we gered werden, maar ik voel me helemaal niet gered', zegt Charmae. Samen met haar zus Cherry wordt ze jarenlang misbruikt door een netwerk van mensensmokkelaars in Iligan, op de Filipijnen. De familie verkoopt tientallen kinderen voor online misbruik aan klanten in de Verenigde Staten, Azië en Europa.

Na corona is het probleem van online seksueel misbruik en uitbuiting alleen maar groter geworden. Wel één op vijf kinderen op de Filipijnen krijgt ermee te maken. Op elk moment van de dag zijn er wereldwijd 750 000 mensen op zoek naar beelden van kindermisbruik. Toch daalt de internationale interesse voor het probleem.

Samen met zijn team kreeg Peter Dupont tientallen daders achter de tralies - ook uit België, maar nu weigert hij nog mee te werken aan reddingsacties. Hij geloofde lange tijd dat de meisjes weghalen uit hun situatie, voldoende was om hen te ‘redden’. Het tegendeel bleek waar. Kinderen worden weggehaald uit een verwoestende situatie, maar verliezen ook hun familie en hun sociaal netwerk.

Om de meisjes te kunnen helpen richt Peter zélf een organisatie op: de Underground Child Foundation. 'Zonder de nodige begeleiding, belanden ze opnieuw in de situatie waaruit ze gered zijn. Ik ben er zeker van dat er ook een heleboel meisjes in de gevangenis zitten die ofwel helemaal geen straf ofwel een kleinere straf hadden verdiend', vindt hij. 'Veel van die meisjes hebben een verleden vol misbruik achter de rug. En dus los je het probleem enkel op als je de armoede oplost.'

'VRT NWS DOC: De overlevers' is een documentaire van Roel Nollet en Peter Dupont in samenwerking met Maricel Dedal met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek.

