Rocker Wilk ontroert in 'Belgium's Got Talent' met een zelfgeschreven nummer voor zijn moeder

Dat het talent nog lang niet is uitgeput, blijkt uit de vijfde auditieaflevering van 'Belgium's Got Talent' op vrijdag 1 oktober. Saar en Ruslan van Moving fire Arts warmen de zaal op met een spectaculaire vuuract, de jury wordt overdonderd door een hedendaags gospelkoor met live band en ruige rocker Wilk (41 jaar uit Gent) ontroert iedereen met zijn zelfgeschreven nummer en zijn bijzonder verhaal.

'Mijn moeder kampt met een ernstige reumatische aandoening en heeft veel pijn. Met dit lied probeer ik haar gerust te stellen', vertelt Wilk. En dat raakt An meteen recht in het hart: 'Ik was eigenlijk al verkocht nog voor je een noot had gespeeld. Dit is het soort muziek waar ik van hou en jij bent het soort man waar ik verliefd op zou kunnen worden', lacht ze. 'Dit katapulteert me terug naar de jaren 60! Je hebt een prachtige stem', gaat Bart verder.

En Wilk is niet de enige die de aandacht van de juryleden weet te trekken. Swapnil (35 jaar uit Gent) zorgt met zijn Indische volksdans voor een stevige portie amusement en 'Bollywood vibes'. Vooral Davy zal zich deze act nog lang herinneren...

Dat in 'Belgium's Got Talent' alle talenten welkom zijn, wordt nu vrijdag nog maar eens duidelijk. Klassiek pianiste Tylaine (50 jaar uit Heist-Op-Den-Berg) schreef een muzikaal sprookje met zeemeerminnen in de hoofdrol. Samen met celliste Christelle en violiste Rebecca brengt ze het verhaal tot leven. En ze hebben nog een speciale verrassing voor de jury in petto: 'We hebben twee echte zeemeerminnen meegebracht die vanuit een bassin live een choreo zwemmen op onze muziek.'

Deze kandidaten maken hun opwachting op het podium van 'Belgium's Got Talent':

- Wik Oostende, Oostende, 14 – 18 jaar. De tieners van ‘Willen Is Kunnen’ springen het podium op om de spits af te bijten. Met hun explosieve trampoline-act proberen ze de jury omver te blazen.

- Vaqa, Diest, 23 jaar. Rapper Vaqa is in the building en dat zal de jury geweten hebben. Geflankeerd door zijn twee bodyguards maakt hij zijn debuut op het grote podium.

- Cyber Control, Poelkapelle, 20 en 25 jaar. In deze dansact brengt de mysterieuze professor Nicolas zijn prototype Kjaran tot leven in een originele choreografie.

- TeamStart2RC, Lier, 19 en 26 jaar. De modelvliegtuigen van Ignace en Timen scheren rakelings langs het publiek.

- Moving fire Arts, Antwerpen, 38 jaar. Saar en Ruslan zijn partners in crime op elk gebied. Laura haalt er tijdens deze spectaculaire act alvast het brandblusapparaat bij, want deze twee artiesten zetten de studio letterlijk in vuur en vlam.

- Flauwine, Beverst, 48 jaar. Flauwine zorgt vrijdag voor de komische noot. Als ambtenaar van festiviteiten en positiviteit beschouwt ze het als haar plicht om het publiek aan het lachen te krijgen.

- PE Live, Brussel, 25 – 37 jaar. Gospelkoor PE Live wil iedereen betoveren met hun energie. Hun samenzang in combinatie met hun live band zorgt alvast bij An voor kippenvel. ‘Gospel met attitude’ oordeelt ze.

- Jill, Jitse en Iebe, Aalst, 16 – 18 jaar. Broer en zus Jitse en Iebe brengen hun vriendin Jill mee voor een ruige hiphop-act. Iebe staat zijn mannetje tussen deze 2 straffe madammen.

Ook dit keer kan de kijker één Golden Buzzer uitdelen via VTM.be. Daarnaast hebben juryleden Ruth Beeckmans en Bart Peeters hun Golden Buzzer nog niet gebruikt. Kan één van de acts hen nu vrijdag verleiden om te duwen?

'Belgium's Got Talent', vrijdag 1 oktober om 20.35 uur bij VTM.