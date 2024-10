Reportage 'Moeders van het Verzet' zaterdag in 'Vranckx'

De vrouwen van Las Amazonas de Yaxunah hebben zich losgemaakt uit de verstikkende greep van machismo in hun gemeenschap om hun passie voor softbal te volgen.

Op blote voeten en gehuld in traditionele huipiles — hun typische kleurrijke inheemse kleding — spelen deze Mayavrouwen niet alleen op de dorre velden van hun dorp, maar ook in grootse stadions zoals het Chase Field in Phoenix. Nomaden Britt Valkenborghs en Eva Verbeeck maken kennis met de moeders van het verzet.

Dit verhaal is er een van contrasten tussen generaties. Enedina, die nooit mocht studeren en door haar man werd tegengehouden om te sporten, vertegenwoordigt een tijd waarin vrouwen nauwelijks keuzes hadden. Tegenover haar staan jonge vrouwen zoals Nayeli, die wél heeft kunnen studeren, en Citlali, die zelfs in de VS mag gaan softbal spelen. In amper een paar jaar tijd hebben deze vrouwen niet alleen hun eigen toekomst getransformeerd, maar ook die van hun kinderen en kleinkinderen.

Bij andere inheemse vrouwen in Mexico zijn ze uitgegroeid tot een symbool van veerkracht en verzet, terwijl ze de diepgewortelde ongelijkheid en onderdrukking die hun gemeenschap teistert, trotseren. Hun strijd op het veld weerspiegelt een grotere strijd om erkenning en vrijheid, waarbij economische en sociale ongelijkheid slechts olie op het vuur gooit. Dit verhaal gaat echter niet alleen over hun eigen gevecht, maar ook over hun vastberadenheid om de toekomst te veranderen voor alle inheemse vrouwen in Mexico, die dagelijks lijden onder de machismocultuur.

Een reportage van Britt Valkenborghs en Eva Verbeek.

'Vranckx', zaterdag 26 oktober op VRT Canvas.