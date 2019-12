Redden Dina en An en Olga en Sam de mensheid van een kernramp?

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Er staat veel op het spel in de 'Code van Coppens' deze week. Twee duo's, Qmusic-stem Sam De Bruyn en Olga Leyers en presentatrices Dina Tersago en Ann Van Elsen, krijgen van Staf en Mathias de opdracht de wereld te redden van een nucleaire ramp.

Ze worden opgesloten in een kerncentrale die op ontploffen staat. De enige manier om dit te voorkomen is door af te dalen in de levensgevaarlijke kernreactor om de uraniumstaven te verwijderen. Het is aan de vier bekende collega’s om zich een weg te banen door de mysteries, experimenten, sloten en codes.

Dina krijgt de kans om volop haar kluskunsten boven te halen. Zelfs Alladin komt van pas om licht te brengen in de donkere kerncentrale. Kan Sam Olga voldoende bij de les houden om de wereld te redden? Houdt de lijm om Ann en Olga ondersteboven tot bij de kern van de centrale te brengen? Welk heldenduo slaagt er als eerste in de uraniumstaven naar buiten te krijgen?

'Code Van Coppens', woensdag 11 december om 20.35 uur bij VTM.