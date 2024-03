Psychologisch dilemma brengt groepsdynamiek volledig uit balans in 'Het Onbekende'

In 'Het Onbekende' staan de kandidaten maandag nieuwe dilemma's, nieuwe avontuurlijke games en twee eliminaties te wachten. De twee teams begeven zich ditmaal naar de ongetemde natuur van Bulgarije, vastberaden om hun geldkoffers flink aan te dikken.

Spelverdeler Axel Daeseleire heeft niet alleen groepsdilemma’s voor de kandidaten in petto, maar ook een persoonlijk dilemma voor één speler uit elk team. Echter is de weg naar deze selectie allesbehalve een aangename reis. En hoewel het spel nog maar net begonnen is, draait de psychologische molen bij de kandidaten al op volle toeren en sturen de dilemma’s de groepsdynamiek stevig in de war…

'Vandaag zal het er ruwer aan toegaan. Jullie zullen de dag doorbrengen op het water en in de bossen, want ook dat is Bulgarije', kondigt Axel aan. Het eerste dilemma speelt zich af op het water, waar de kandidaten zo snel mogelijk geld moeten zien te bemachtigen uit drijvende tonnen. Kiezen ze voor de vertrouwde route met de roeiboot, of gaan ze voor het onbekende, wetende dat dit sneller kan zijn maar niet zonder risico's? Welke keuze maken de kandidaten, en welk team ziet zijn beloning letterlijk in het water vallen?

Amper bekomen en nog stijf van de adrenaline worden de groep en de sfeer nog meer op de proef gesteld door een confronterend, psychologisch dilemma. Nu de kandidaten elkaar beter kennen, moet zowel Team Rood als Team Groen een ranglijst maken van hun eigen groepsleden op basis van één schijnbaar 'eenvoudige' vraag: 'Wie van de groep denkt het meest aan zichzelf?' Een opdracht die de groepsdynamiek volledig uit balans brengt. 'Wat voor een opdracht is dit?! Weg sfeer', klinkt het. De twee teams hanteren totaal verschillende strategieën, maar wat de kandidaten niet weten, is dat degene die bovenaan de ranglijst eindigt, een persoonlijk en individueel dilemma voorgeschoteld krijgt van Axel. Welk aanbod krijgen ‘de gekozen pineuten’ van Axel? Wat voor impact heeft dit op de groep? En staat de groep voorop of kiezen ze voor zichzelf? Naarmate de aflevering vordert nemen de paranoia en de strategische bondjesvorming steeds meer toe…

