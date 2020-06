Play & Play More highlights juli 2020

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Jani Kazaltzis, Imke Courtois, Dominique Persoone, Otto-Jan Ham, Charlotte Vandermeersch en Evi Hanssen stappen samen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te zeilen, onder het toeziend oog van de ervaren kapitein Piet Smet.

Het is een extreem uitdagend avontuur omdat ze geen zeilervaring hebben en gedurende drie weken zullen afgesloten zijn van alle contact met de buitenwereld. Ze leggen hun lot volledig in de handen van de natuur en de oceaan.

'Over De Oceaan'

Vanaf 6 juli doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

'Albatros'

Vanaf 1 juli doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

De tragikomische fictiereeks volgt tien zwaarlijvige mensen die deelnemen aan een afslankingskamp 'Albatros' in de Ardennen. Vanaf het begin blijkt dat de deelnemers niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo's met zich meesleuren. Het gaat er snel heftig aan toe. Ze worden lichamelijk uitgedaagd door een weinig subtiele coach. Maar ook de groepstherapeute kijkt in hun ziel en probeert hen uit hun comfortzone te halen. Van de makers van 'Bevergem' met o.a. 'Radio Gaga'-presentatoren Dominique van Malderen en Joris Hessels.

'Room 104' Sz. 3

Vanaf 26 juli, elke zondag een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Twaalf afleveringen die zich steeds in dezelfde hotelkamer afspelen. In elke aflevering staan er andere personages centraal. Dit jaar o.a. Dave Bautista en Kevin McKidd. In elke aflevering gebeurt er iets compleet anders in de hotelkamer. Alle genres passeren de revue, gaande van donkere komedie over schrijnend drama tot muzikale romance. HBO houdt van uitdagingen en na drie seizoenen zijn de broertjes Duplass ('Togetherness') nog steeds niet uitgepraat. Room 104 sluit zijn deuren, want HBO heeft aangekondigd dat dit vierde ook meteen het laatste seizoen is.

'Nurses'

Vanaf 10 juli doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Ziekenhuisseries? Ja, de kijker krijgt er maar niet genoeg van en terecht. Want de microkosmos van een ziekenhuis staat steevast garant voor een rollercoaster van emoties. 'Grey's Anatomy', 'New Amsterdam' en 'The Resident' zijn momenteel de toonaangevende ziekenhuisseries, maar 'Nurses' belooft snel uit te groeien tot een nieuwe kijkverslaving. We volgen vijf jonge ambitieuze verpleegsters die zich wagen aan de frontlinie van een druk ziekenhuis in het centrum van Toronto. Ben je helemaal verzot op drama, vriendschappen en romantiek? Start dan maar met bingen!

'Upright'

Vanaf 1 juli doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Op zoek naar iets speciaals en uitzonderlijk? Zoek niet verder! Bereid je voor om verrast te worden door deze roadtrip/dramedy over twee buitenbeentjes die zich door de outback van Australië worstelen om een piano van Sydney naar Perth te brengen en gaandeweg een onwaarschijnlijke vriendschap opbouwen. Onderweg krijgen ze af te rekenen met kamelen, een magisch roos meer, snelwegdieven, zotte feestjes, snelheidsduivels, verdachte agenten en een motorbende met de breedste muzieksmaak ooit op een scherm vertoont.

Alle titels uit Play zijn ook beschikbaar in Play More.

'Downton Abbey'

Vanaf 10 juli

Première op 10/07 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Na zes immens populaire seizoenen maakte 'Downton Abbey' de sprong naar het grote scherm. Het verhaal van de serie eindigde in 1925 en de film neemt de draad weer op in 1927 met nagenoeg alle personages van de serie. Centraal staat dus opnieuw de aristocratische familie Crawley en hun bedienden op het landgoed Downton Abbey. In de film maakt Downton zich op voor een koninklijk bezoek van King George V en Queen Mary. Een typisch Brits kostuumdrama, maar wel ongemeen grappig met vlijmscherpe dialogen. Heerlijk!

'De Patrick'

Vanaf 14 juli

Première op 14/07 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Jawel, dat is Kevin Janssens in z’n blootje. Het leven gaat al 39 jaar zijn gangetje voor Patrick. Sociaal is hij een beetje incapabel en de man woont nog steeds bij zijn ouders, op een nudistencamping. Dat gezapige leventje neemt plots een drastische wending als Patricks vader overlijdt, er geld op de camping verdwijnt en hij zijn favoriete hamer verliest. De start van een existentiële crisis voor Patrick. 'De Patrick' is een tragikomedie over de eigenaardigheden van de mens, over loslaten en blij zijn met wie je bent.

'The Mustang'

Vanaf 18 juli

Première op 18/07 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Een absoluut pareltje met een weergaloze Matthias Schoenaerts. In 'The Mustang' kruipt Schoenaerts in de huid van gevangene Roman Coleman, die al een tijdje vastzit in het Northern Nevada Correction Center. Daar ontfermt Roman zich over een wilde mustang. De man herkent zichzelf in de rusteloze ziel van het paard en heeft de grootste moeite om het dier te temmen. 'The Mustang' is een passieproject van Schoenaerts dat in de VS bedolven werd onder de superlatieven. Schoenaerts werd zelf genomineerd voor de prestigieuze Spirit Award. Poëtisch, hartverscheurend en intens. Ga dit zien!

'The Angry Birds Movie 2'

Vanaf 4 juli

Première op 4/07 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

De 'angry birds' en de gewiekste, vreemde groene varkens brengen hun vete naar 'the next level'. Wanneer een nieuw gevaar opdoemt, moeten gezworen vijanden van zowel het Bird als het Pig eiland de handen in elkaar steken om een onwaarschijnlijk superteam te vormen. Gebaseerd op het wereldwijd immens populaire online spelletje en met de stemmen van Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Peter Dinklage, Bill Hader en Sterling K. Brown.