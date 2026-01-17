Petra De Sutter leert vertragen in 'De Columbus'
In de tweede aflevering van 'De Columbus' neemt Wim Lybaert Petra De Sutter mee op reis. Arts, professor, voormalig rector van de Universiteit Gent en een vrouw met een indrukwekkend palmares: Petra combineert al jaren verantwoordelijkheid, engagement en ambitie. Maar hoe vind je rust wanneer je hoofd zelden stilstaat?
Voor deze tocht kiest Petra niet voor het spectaculaire, maar voor het eenvoudige. Op Sardinië vertraagt het ritme vanzelf. Onderweg ontmoeten Wim en Petra twee joviale Sarden die haar op hun eigen manier proberen te overtuigen van de kunst van het nietsdoen — met een glaasje mirto als eerste levensles. Het is het begin van een reis waarin loslaten centraal staat.
Tijdens het rijden, koken en praten ontstaat ruimte voor reflectie. Over keuzes maken, verwachtingen dragen en de moeilijkheid om echt afstand te nemen van werk en verantwoordelijkheid. Petra toont zich bedachtzaam en open, zoekend naar evenwicht in een leven dat vaak door anderen wordt ingevuld.
Zoals altijd is 'De Columbus' geen reisgids, maar een uitnodiging om te vertragen. Aflevering twee laat zien hoe moeilijk – en tegelijk hoe noodzakelijk – het soms is om stil te vallen, zelfs voor wie gewend is richting te geven.
'De Columbus', vanaf zondag 18 januari elke week rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.
http://www.VRTMAX.be
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.