Peter De Graef zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Peter De Graef rolde door toeval in het acteursvak. Toen zijn jeugdvriend Luk Perceval auditie ging doen voor een theateropleiding bij het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, besloot Peter mee te gaan. Hij deed voor de lol zelf auditie en werd aangenomen.

Na anderhalf jaar hield hij het voor bekeken. Lange tijd had Peter geen hoge dunk van acteurs. Hij vond het maar aanstellers. Pas rond zijn veertigste leerde hij het vak echt appreciëren. En hoe. Wanneer hij op een podium staat, is dat van hem, Peter De Graef is een hele pure acteur van vele prachtige monologen.

En de theaterwereld houdt ook van Peter. In 1998 won hij de belangrijkste Nederlandse theaterprijs, de Louis d’Or voor zijn rol in De wereldverbeteraar. Later volgden de Toneelschrijfprijs van de Nederlandse Taalunie voor de tekst Niks! en in 2010 de Cultuurprijs Toneelliteratuur Vlaanderen.

Mediteren is een belangrijk dagelijks ritueel voor Peter. Hij 'zit' elke dag minstens twee uur. Tijdens de lockdown deed hij dat live op Facebook in de hoop mensen te inspireren om mee te doen. Hij doet het liever dan dat hij er over praat. 'Taal is er te ruw voor'.

Een moeilijke jeugd tekent hem voor het leven, maar vanuit de overtuiging 'Ik ben mijn verleden niet' blijft hij het leven omarmen.

