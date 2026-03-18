Peter Boeckx volgt verschillende zedenzaken en gaat ook in gesprek met Reuben D.B. in 'Justice For All'

In 'Justice For All' volgt Peter Boeckx tien topadvocaten van de Vlaamse Balie die zowel daders als slachtoffers verdedigen. Eén van hen is Issabel De Fré, de advocate van onder meer Reuben D.B. Hij werd veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik.

In de aanloop naar en tijdens het proces stond meester De Fré hem bij. In 'Justice For All' zien we hoe Issabel en Reuben zich voorbereiden op dat proces, en ook Peter Boeckx gaat in gesprek met de man. Hij vraagt onder meer hoe Reuben ertoe kwam dit soort beelden te bekijken en te verspreiden en probeert te doorgronden of er enig schuldbesef is.

Daarnaast volgt Peter Boeckx advocate Manon Cop, die twee jonge cliëntes bijstaat. Zij dachten dat ze meewerkten aan een onderzoek naar borstkanker. Een man deed zich voor als medewerker van de Universiteit van Rotterdam en beweerde onderzoek te doen naar borstkanker om zo jonge vrouwen te kunnen betasten. Hij richtte zijn appartement in als dokterskabinet en ronselde slachtoffers via LinkedIn. In totaal konden 14 slachtoffers worden geïdentificeerd. Twee van hen worden in de rechtszaal bijgestaan door Manon Cop.

In 'Justice For All' tonen 10 advocaten hoe het eraan toe gaat achter de schermen van een rechtszaak. Het programma werpt een brede blik op het Belgische rechtssysteem en de verhalen van wie erin verstrikt raakt. De makers registreren en stellen kritische vragen, zonder te oordelen, wel om een inkijk te geven hoe het eraan toegaat in de coulissen van een aantal strafzaken. Ook als het om erg gevoelige zaken gaat, zoals de verschillende zedenzaken die in de aflevering van vanavond aan bod komen.

