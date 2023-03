Pascal White openhartig over getrouwd leven als pornoacteur in 'Alloo SEXpliciet'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2023

Zondag maakt Luk Alloo in 'Alloo SEXpliciet' kennis met de 50-jarige Pascal White. Pascal is een ervaren rot in het pornovak.

Hij werkt al bijna 30 jaar in de internationale seksindustrie en speelde in meer dan 2000 pornofilms, met meer dan 1000 actrices. Intussen is Pacal ook getrouwd en pluspapa van een zoon. Al vertelt hij in een openhartige gesprek met Luk dat zijn werk- en privéleven weleens durven clashen…



'Alloo SEXpliciet', zondag 19 maart om 22.15 uur bij VTM 2.