'Pano' over eetstoornissen bij jongeren

Tijdens de coronapandemie is het aantal eetstoornissen bij jongeren erg toegenomen. Er is nu ook een groep jongere patiënten bijgekomen die snel erg mager worden.

Zoals Esther. Ze was 11 toen ze problemen kreeg met eten. Ze schrikt er eigenlijk nog altijd zelf van: zo jong. Ondertussen werkt Esther aan haar herstel, maar dat heeft tijd nodig. Veel tijd. Zo’n zeven jaar zeggen experten.

Cara (21) wilde niet meteen geloven dat ze een eetstoornis had. 'Het is zo genormaliseerd om van het ene dieet naar het andere te gaan. Ik dacht dat wat ik deed nog niet zo gek was.' Toch bleek het bij haar om de eetstoornis ‘binge eating disorder’ te gaan. 'Al heel vroeg hoorde ik alleen: mager is mooi.'

'Pano' kreeg uitzonderlijk toegang in Eetherstel in Tienen. Dat is de afdeling van de psychiatrische kliniek Alexianen, gespecialiseerd in eetstoornissen. We leren er begrijpen hoe een eetstoornis werkt en maken kennis met Rhune (22). 'Een eetstoornis is lang niet alleen een graatmager meisje én gaat over veel meer dan over eten', vertelt ze.

En sociale media, hoe passen die in dat plaatje? Jezelf constant vergelijken. Het kan niet anders dan het invloed heeft.

