'Pano' onderzoekt: Tussen hoop en wanhoop

Het VRT NWS-reportagemagazine 'Pano' is vanaf woensdag 22 oktober terug. Al 9 jaar lang brengt 'Pano' visuele onderzoeksjournalistieke verhalen, met een scherpe Vlaamse link.

Maandenlang volgden VRT NWS-journalisten Vincent en Hans drie kankerpatiënten met weinig perspectief in België. Zoals Kevin, die zijn frustratie over de aanpak hier samenvat als: 'je bent gewoon een nummer'. Wanneer hij de diagnose ‘terminaal’ krijgt, weigert hij zich neer te leggen bij het verdict. Kevin, trekt net als Céline – een jonge moeder met uitgezaaide borstkanker - naar Duitsland, waar artsen bereid zijn onbewezen, vaak risicovolle, experimentele therapieën aan te bieden tegen een hoge prijs, tot soms 150.000 euro per behandeling.

Belgische kankerspecialisten zijn kritisch, ze plaatsen stevige kanttekeningen bij therapieën zonder transparante resultaten of ‘dubbelblinde’ studies. Oncoloog Timon Vandamme (UZA) waarschuwt: 'Daar kan je los van eender welke vorm van bewijs een bepaalde therapie geven.' Het valt ook op hoe commerciële online platformen wanhopige patiënten overtuigen om voor deze dure trajecten te kiezen.

We onderzoeken deze online markt van hoop op genezing, en stellen vast dat sommige internationale bedrijven agressief inspelen op de wanhoop. De reportage is gemaakt met kankerpatiënten en hun familie, een bijzonder beladen thema, want deze reportage wil doodzieke patiënten ook geen hoop afnemen. Tot slot, de twee journalisten die deze reportage gemaakt hebben, Vincent en Hans, zijn zelf ook kankerpatiënt geweest.

Reportage: Vincent Verelst, Hans Bontinck en Laura Niclaes

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

'Pano', woensdag 22 oktober om 21.25 uur op VRT 1, VRT MAX en in de app van VRT NWS. 'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 22 oktober om 22.00 uur op het kanaal van Ketnet.